Una quinzena de tractors es concentra davant el Consolat per demanar a Armengol que retiri la proposta de ZEPAS

Publicado 18/1/2019 12:51:53 CET

Asaja presenta una carta a Armengol contra l'ampliació de les ZEPAS

PALMA DE MALLORCA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 tractors i un grup d'agricultors s'han concentrat aquest divendres davant el Consolat de Mar per presentar la presidenta del Govern, Francina Armengol, una carta en la qual li reclamen que el seu Executiu retiri la proposta d'ampliació de les Zones d'Especial Interès Per a les Aus (ZEPA), que ha estat aprovada aquest divendres pel Consell de Govern.

El gerent de l'Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) a Balears, Joan Simonet, ha explicat, en declaracions a la premsa davant del Consolat, que aquesta ampliació de les ZEPAS no compta amb el consens dels afectats, per la qual cosa no ha descartat que duguin a terme més mobilitzacions pròximament.

"Fa dos anys ja va haver-hi protestes socials. No ens han tornat a dir gens i ahir, per sorpresa, la Conselleria ho anuncia prometent que no afectarà a l'agricultura", ha criticat Simonet, qui ha insistit que "les ZEPAS afecten a l'activitat agrícola i cinegética i no estem disposats a acceptar-ho".