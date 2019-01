Rafa Nadal obrirà un altre centre de la seva acadèmia a Grècia a l'abril

Publicado 11/1/2019 16:50:24 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista espanyol Rafa Nadal obrirà un nou centre de la seva acadèmia al mes d'abril a Halkidiki, una de les destinacions turístiques més importants de Grècia, després d'haver aconseguit un acord amb Sani Resort, segons informa en un comunicat.

Situat dins del Sani Resort, un complex de 5 estels amb més de 400 hectàrees, el nou Rafa Nadal Tennis Centre estarà compost per vuit pistes de terra batuda a les quals s'impartiran programes de tenis per a jugadors de totes les edats i nivells.

L'objectiu és oferir una formació tenística d'alta qualitat a partir d'un sistema d'entrenament basat en l'experiència adquirida per Rafa Nadal i el seu equip tècnic durant més de 15 anys en el circuit professional.

Per això, l'equip tècnic del nou Rafa Nadal Tennis Centre durà a terme una concentració, a partir de febrer, de dos mesos a Manacor, on coneixeran la metodologia implantada en la Rafa Nadal Academy by Movistar.

Consolidat com una de les destinacions vacacionals més importants del Mediterrani, el Sani Resort està a menys d'una hora de Tessalònica, una de les capitals culturals d'Europa. La seva oferta d'oci i el seu entorn suposarà un valor afegit perquè tots els amants del tenis que acudeixin al Rafa Nadal Tennis Centre puguin gaudir de les seves vacances mentre milloren la seva tècnica en un luxós resort.

"Estic molt feliç que s'anunciem oficialment el naixement d'un nou Rafa Nadal Tennis Centre a Grècia, ja que consolida el projecte d'expansió de l'Acadèmia pel món. Agraeixo a Sani Resort la confiança que ha dipositat en el nostre equip. Estic segur que aquesta aliança serà molt fructífera. Especialment per als afeccionats al tenis, als quals convido al fet que vengen a gaudir des d'abril d'aquestes magnífiques instal·lacions", va comentar Rafa Nadal.

Els centres Rafa Nadal Tennis Centre van néixer com una nova línia complementària a la Rafa Nadal Academy by Movistar a Mallorca. Es tracta de nous complexos tenístics situats entorn de resorts vacacionals d'alta categoria en destinacions capdavanteres a nivell internacional.

Aquesta obertura a l'abril suposarà la creació del segon Rafa Nadal Tennis Centre, després que el primer d'aquests centres esportius obrís les seves portes el desembre passat en Costa Dones, al nord de Cancún (Mèxic), formant part de les instal·lacions dels dos hotels TRS Coral Hotel i Grand Palladium Costa Dones Resort & Spa.