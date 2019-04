Rafael Roig, reelegit president de la FEBT, destaca les previsions "poc optimistes" per a la temporada alta

Publicado 4/4/2019 18:38:00 CET

Demana que l'Administració escolti "les reivindicacions" dels diferents subsectors del transport

PALMA DE MALLORCA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Rafael Roig ha estat reelegit aquest dijous president de la Federació Empresarial Balear de Transports (FEBT) i durant el seu discurs ha destacat les previsions "poc optimistes" per a la temporada alta pel que ha demanat a l'Administració que escolti "les reivindicacions" dels diferents subsectores del transport.

Roig, que encapçalava l'única candidatura que concorria a la presidència de la FEBT, ha resultat reelegit en el càrrec en l'assemblea general del sector que s'ha celebrat a Algaida i que ha estat clausurada per la presidenta del Govern, Francina Armengol.

En la seva candidatura, ha integrat a empresaris i autònoms del sector com Ezequiel Horrach, de mercaderies, com a vicepresident primer, Miguel Florit de discrecional, com a vicepresident segon, Antonio Bauzá de taxis, com a secretari de l'organització, i José Cardona com a vicepresident per Eivissa i a Isidro Gla com a vicepresident per Menorca.

D'altra banda, en l'assemblea han estat guardonats els empresaris José Perelló de l'empresa Vicenç Muntanyès i Miguel Arbona de viatges Arobotours. Tots dos guardons han estat lliurats per Armengol i pel conseller de Mobilitat, Marc Pons.

En el seu discurs, el president de la FEBT ha posat l'accent principalment en les previsions "poc optimistes" per a la propera temporada alta i demana que l'Administració escolti "les reivindicacions" dels diferents subsectors del transport.

Roig ha destacat com "molt important" el desenvolupament ple d'un Règim Especial Fiscal per a Balears amb la finalitat d'"igualar el preu del combustible" al de la resta de l'Estat, així com a poder "operar en igualtat de condicions sense que això resti competitivitat a les empreses de les Illes".

D'altra banda, Roig ha instat l'Administració al fet que desenvolupi ja el reglament de la Llei de Transports de Balears pel que fa a la venda per plaça del transport discrecional de viatgers, alhora que ha sol·licitat de les autoritats la necessitat de disposar en Balears d'un Centre Logístic del Transport.

Pel que fa al sector del taxi, Roig ha assenyalat que s'han d'eliminar les restriccions horàries, ja que són empreses i han de poder oferir un bon servei, igual que quan es fa referència al transport sanitari col·lectiu.

Per la seva banda, Armengol ha manifestat que la seva intenció és "seguir treballant en favor del sector", ja que ho considera "estratègic i vital per al desenvolupament econòmic de Balears".