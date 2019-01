Rebaixes 2019 a Balears: consells i drets dels consumidors

Publicado 7/1/2019 13:48:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Direcció General de Consum del Govern balear ha recordat aquest dilluns als consumidors els seus drets davant el període de rebaixes, recomanant-los "defugir del consumisme".

El tradicional període de rebaixes d'hivern comença aquest 7 de gener i es perllongarà durant els dos mesos següents. Per aquest motiu, la Direcció General de Consum de la Conselleria de Salut ha difós una nota de premsa en la qual repassa les obligacions dels comerços durant el període de rebaixes.

En general, Consum recomana "una actitud responsable", "defugir del consumisme i comprar només el que realment es necessita, per a això convé planificar les compres i fer una llista abans d'anar de rebaixes".

La Direcció General també ha aconsellat comparar el preu i la qualitat a diferents establiments, i ha subratllat que tots els productes rebaixats han d'estar diferenciats de la resta i han d'incloure el preu original juntament amb el rebaixat o el percentatge de descompte.

Així mateix, el Govern ha recomanat als consumidors sol·licitar informació al comerç sobre les condicions especials per a les compres durant aquest període, com el pagament amb targeta o les polítiques de canvis o devolucions,que han d'estar indicades expressament.

També és necessari conservar els comprovants de pagament, les etiquetes i les garanties, per poder-los utilitzar en cas d'haver de presentar una reclamació. La garantia i el servei posventa en la compra d'un article durant el període de rebaixes són exactament els mateixos que fora d'aquest període.

COMERÇ ONLINE

Quant a les adquisicions per Internet en temps de rebaixes, el director general de Consum, Francesc Dalmau, aconsella comprar a pàgines segures i recorda que "són vigents els mateixos drets que quan es fa la compra de manera tradicional", per la qual cosa els productes comprats a través de comerços electrònics "han d'oferir les mateixes garanties que els que es compren a les botigues ".

Quant a les obligacions dels comerços, els venedors no poden adquirir els productes especialment per a la venda en rebaixes, sinó que han de ser articles que hagin estat a la venda abans a un preu superior; els comerciants han d'indicar clarament el preu de venda anterior i el rebaixat, o bé ha de figurar el preu normal de venda i el percentatge de la rebaixa que s'aplicarà al moment de la compra; els preus de venda han de figurar tant en els aparadors com a l'interior del comerç; i els comerciants han d'acceptar els mitjans de pagament habituals, incloent les targetes de crèdit. Tampoc no poden carregar un percentatge superior per l'ús de targetes de crèdit ni rebutjar la compra per aquest sistema si habitualment és utilitzat en el seu establiment.

D'altra banda, els productes rebaixats han d'estar diferenciats d'altres tipus de vendes a preus inferiors als habituals, com els articles en liquidació, els saldos o les ofertes especials. En cap cas, els productes que es venen en rebaixes no poden ser saldos, és a dir, articles que presenten alguna tara o defecte en la seva fabricació.

Finalment, els comerços han d'indicar que hi ha fulles de reclamacions. La Direcció general de Consum ha ressaltat que suposa "una garantia per al consumidor" escollir empreses adherides al Sistema Arbitral de Consum.