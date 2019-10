Regne Unit detecta webs fraudulentes per a les reclamacions a Thomas Cook

Publicado 9/10/2019 17:26:14 CET

L'Autoritat d'Aviació Civil britànica (CAA) ha emès un comunicat en el qual adverteix els afectats pel tancament de Thomas Cook de l'existència de webs fraudulentes en les quals suposadament es poden presentar la reclamacions per a reemborsaments garantits que el que persegueixen és captar les dades usuàries i empreses.

L'autoritat assegura que han pres "mesures urgents en resposta al que creiem és un intent d'activitat fraudulenta en relació amb els reemborsaments per als clients de Thomas Cook"

Per això recomana als viatgers que si ha realitzat una reclamació directament a través d'ells la reclamació "s'està processant i no necessita prendre cap mesura addicional".

L'autoritat assegura que la seva prioritat és protegir al consumidor per això recomana que només es reclami a través de la web oficial. "Ajudi'ns a combatre el risc de frau al no enviar les seves dades a cap altre lloc web. El nostre objectiu és retornar els diners a les persones adequades al més aviat possible i combatre el frau de totes les formes possibles", assegura l'organització.

L'organisme ha estat informant a la policia britànica sobre l'activitat detectada i estan implementant més mesures de seguretat per protegir als consumidors. I en aquells casos en què es tingui evidència de frau es perseguirà judicialment els individus o organitzacions involucrats.