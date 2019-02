La regularització cadastral a Palma afecta a un 2,5% dels rebuts, una "incidència mínima" segons Cort

Publicado 31/1/2019 14:21:30 CET

El regidor d'Hisenda insisteix que aquest procediment ha estat impulsat a nivell estatal i que suposa un impacte de "poc més d'un 1%" de la recaptació

El procés de regularització cadastral ha afectat a Palma al voltant del 2,5 per cent dels rebuts, amb un impacte de "poc més d'un 1 per cent" de la recaptació de l'Impost de Béns Immobles (IBI), segons ha indicat aquest dijous el regidor d'Economia i Hisenda, Adrián García, que sosté que la incidència ha estat "mínima".

Així s'ha expressat García en declaracions als mitjans mentre a l'Ajuntament se celebra el ple municipal de gener. En concret, el regidor ha precisat que els rebuts afectats són uns 7.800, quan al padró hi ha prop de 320.000, i que l'impacte és d'uns 1,3 milions d'euros, mentre que la recaptació total a Palma està entorn els 120 milions.

Responent les crítiques que plantejava aquest dimarts la portaveu del PP a Cort, Margalida Durán, el regidor ha remarcat que aquest procés de revisió dels immobles és fruit d'una llei estatal impulsada l'any 2013 per l'exministre Cristóbal Montoro, per la qual cosa "s'aplica a tots els municipis espanyols perquè la llei obliga".

En virtut d'aquesta norma, el Cadastre "ha fet revisions d'obres o ampliacions de valor d'immobles que no estaven comunicats" i "per tant eren immobles que no estaven tributant com havien de" i "anava en contra de la justícia tributària". A més, el Cadastre va notificar als titulars que havien de pagar una taxa de 60 euros pel treball realitzat per la revisió, i que en el futur es remetria una liquidació pels tributs que s'havien deixat de pagar.

El regidor d'Hisenda ha argumentat que, a Palma, en la campanya voluntària de l'IBI de l'any passat ja van anunciar l'afectació a aquests 7.800 expedients i van avisar de les liquidacions, que arriben a quatre anys enrere com a màxim. Així, García ha incidit que "s'ha donat tota la informació als ciutadans".

Així mateix, García ha negat que no s'hagi permès el fraccionament dels pagaments i ho ha atribuït al "desconeixement" per part de l'oposició. Segons el regidor, el fraccionament es concedeix quan se sol·licita, especialment en el cas de grans reformes i construccions de piscines, i és quelcom "habitual" en casos com aquest en els quals "hi ha liquidacions a quatre anys posteriors".

D'altra banda, Adrián García ha avançat que aquest divendres l'oficina d'atenció entrarà en el seu "horari normal" de 09.00 a 14.00 hores, mentre que aquest mes ha tingut "un horari més reduït" fins a les 11.00 hores. Amb tot, el regidor ha matisat que "si hi havia ciutadans que havien demanat hora se'ls ha seguit atenent", fins i tot sobrepassant les 14.00 hores.