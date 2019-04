La Reina Sofia presideix la gala del 50è aniversari del Trofeu SAR Princesa Sofia de vela

Publicado 31/3/2019 14:56:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Març (EUROPA PRESS) -

La Reina Sofia ha presidit aquest dissabte la gala del 50è aniversari del Trofeu S.A.R. Princesa Sofia de Vela i ha recordat la "generositat i l'exemple" del seu fundador, Jaime Enseñat, segons ha informat l'organització en una nota de premsa.

L'acte, celebrat a la finca de Son Termes, ha comptat amb l'assistència de la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto; la presidenta del Govern, Francina Armengol; el president de la Federació Internacional de Vela, Kim Andersen; la secretària d'Estat de Turisme, Isabel María Oliver; la delegada del Govern, Rosario Sánchez; i el comandant General de Balears, Juan Cifuentes, entre altres autoritats.

En la seva intervenció, la Reina Sofia ha agraït el seu treball a "tots els que durant aquests 50 anys han fet possible que aquesta regata hagi pogut dur-se a terme de manera excel·lent" a més de reconèixer la dedicació de l'almirall Marcial Sánchez Barcaeiztegui i del fundador de la competició, Jaime Enseñat. "El nostre agraïment i admiració per a ells, i per a tots els altres que al llarg d'aquests anys han treballat en l'organització", ha expressat.

Per la seva banda, Armengol ha titllat "d'autèntic orgull" el fet que Balears aculli la regata ja que ha considerat que "projecta Balears com a destinació turística de qualitat", a més d'agrair la tasca d'Enseñat, de qui ha dit que va ser "una persona que va dedicar bona part de la seva vida a la vela balear i a crear i afermar aquest trofeu".

"LA REGATA DE MALLORCA"

L'organitzador del Trofeu Princesa Sofia en els períodes 1988-1992 i 2004-2011, Jaume Carbonell, ha reiterat en la figura d'Enseñat de qui ha dit va ser un "precursor del patrocini esportiu" en aconseguir que "per primera vegada una empresa privada li posés el seu cognom al Trofeu Princesa Sofia i aportés uns diners que va permetre assentar les bases de la qual avui és la millor regata de classes olímpiques del Mediterrani i probablement del món", ha expressat.

"Gràcies a això, el Princesa Sofia va passar de ser la regata d'un club a ser la regata de Mallorca", ha apuntat Carbonell, qui també ha recordat la "generositat" de la Reina Sofia en donar "nom i cedir el trofeu" de la competició que, a parer de Carbonell, "simbolitza la passió d'esportistes, l'esforç d'organitzadors i l'excel·lència d'una marca coneguda mundialment".

En la seva intervenció, Maroto ha assenyalat que la prolongació en el temps d'aquesta regata es deu "als valors que transmet, a la qualitat de les seves infraestructures i a la passió de l'equip organitzador", mentre que Andersen ha destacat que en l'edició d'enguany "nou dels deu actuals campions del món de vela olímpica disputaran la regata".

Finalment, l'organització ha explicat que durant l'acte s'ha projectat el documental 'La Regata dels Regatistes', un recorregut visual per la història de la regata que abasta anècdotes del Trofeu, destacant la presència Real i l'elevat nombre de participació Olímpica.