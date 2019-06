La Reserva Marina de Sa Dragonera (Illes Balears) s'uneix a la xarxa de reserves marines d'interès pesquer

Publicado 5/6/2019 15:07:17 CET

MADRID, 5 Juny (EUROPA PRESS) -

La Reserva Marina de Sa Dragonera s'ha incorporat a la xarxa de reserves marines d'interès pesquer, que actualment ascendeix a 11, segons ha anunciat aquest dimecres el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació en funcions, Luis Planas, que "serà una realitat en els propers mesos".

Aquesta reserva tindrà 457 hectàrees i serà continuació de la ja existent en aigües interiors de Balears. Els paisatges submarins d'aquest espai protegit són un exemple del litoral de Mallorca, en el qual destaquen les prades de posidònia oceànica, que actuen com a zones de gran producció biològica i de repoblació d'alevins d'espècies d'interès pesquer, segons destaca Agricultura.

El ministre ha fet aquest anunci en la participació de l'acte commemoratiu del 33è aniversari de les Reserves Marines d'Interès Pesquer, celebrat en el Museu Nacional de Ciències Naturals de Madrid sota el lema 'Pesca tradicional i ciència', els "dos pilars bàsics perquè les reserves marines tinguin èxit i continuïtat en el futur".

Planas també ha apuntat que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) aposta "decididament" per continuar el treball iniciat fa més de tres dècades per conservar la Xarxa de Reserves Marines i incrementar el nombre d'espais que conformen la mateixa.

En l'actualitat, Espanya compta amb 11 reserves marines d'interès pesquer, que abasten una superfície de més de 103.000 hectàrees, que protegeixen gairebé 200 quilòmetres de zona costanera. Per al ministre, les reserves marines tenen l'objectiu de recolzar als pescadors tradicionals en l'exercici de la seva activitat, respectant al mateix temps les limitacions pròpies d'aquests espais. En totes les reserves marines d'interès pesquer, la modalitat de pesca que es practica és la d'arts menors, en vaixells de petit port i en nombre molt limitat.

Així mateix, Planas ha assenyalat que les reserves marines necessiten, per exercir els seus objectius, disposar de la millor informació científica, establir un marc normatiu que precisi els usos i concreti les mesures de gestió, comptar amb mitjans de vigilància i control i impulsar la difusió dels seus efectes beneficiosos, tant en el mar com en la pesca tradicional.

Ha reiterat que la sostenibilitat dels recursos pesquers i del medi en el qual viuen constitueix "una prioritat" per al Govern i que només es pot assegurar el futur a llarg termini del sector "a través de la pesca sostenible".

D'altra banda, el ministre ha esmentat que aquest 5 de juny és el Dia Internacional de la Lluita contra la Pesca Il·legal, No Declarada i No Reglamentada, "una seriosa amenaça per a la pesca sostenible, ja que danya el medi ambient i perjudica econòmica i laboralment a les localitats que viuen de la pesca". En aquest punt, ha fet al·lusió a l'operació 'Sparrow' o, més recentment, l'operació 'Tarantelo'.

A més, ha recordat que el passat mes de febrer el MAPA

va rebre a Bangkok (Tailàndia) el tercer 'Premi per frenar la Pesca Il·legal, No Declarada i No Reglamentada' que es va lliurar durant el VI Taller Mundial de Capacitació sobre el Compliment de la Pesca, que impulsa la Xarxa Internacional per al Seguiment, Control i Vigilància Pesquera (MCS, per les seves sigles en anglès).

Així mateix, Planas ha fet esment a la commemoració del Dia Mundial dels Oceans, el proper 8 de juny, que aquest any ha triat com tema principal 'La igualtat de gènere en els oceans', en línia amb l'Objectiu 5 de Desenvolupament Sostenible.