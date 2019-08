Retards d'una hora i dues cancel·lacions en vols de British Airways amb destinació o arribada Balears

Publicado 7/8/2019 14:03:11 CET

L'avaria es deu a un error en el sistema de facturació de la companyia a Londres

PALMA DE MALLORCA, 7 Ag. (EUROPA PRESS) -

Una errada en el sistema de facturació de British Airways (BA) està provocant retards d'una hora i cancel·lacions en vols amb destinació o arribada Balears.

En concret, la companyia ha cancel·lat ja dos vols que operen entre Londres i Mallorca, i preveu retards en cinc vols que operen en la mateixa ruta en la jornada d'aquest dimecres.

A més, es preveuen retards en vuit vols entre Londres i Eivissa, i en dos vols entre Londres i Menorca.

La mateixa aerolínia ha comunicat que està treballant per solucionar aquest problema, que no afecta a tots els aeroports, de la manera més ràpida possible.

De moment, està realitzant el procés de 'check in' de manera manual i ha demanat disculpes a tots els seus clients a través del seu compte de Twitter.

Per als clients que vagin a realitzar vols de curt radi des dels aeroports de Heathrow, Gatwick i London City, BA ofereix la possibilitat de canviar els bitllets per a un altre dia.

A més, recomana als passatgers que comprovin l'estat actual dels seus vols a través de la web i que acudeixin amb temps suficient als aeroports.