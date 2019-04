Rivera fitxa Bauzá per a la llista de Ciudadanos al Parlament Europeu, que anirà en el cinquè lloc

Publicado 3/4/2019 13:22:58 CET

Diu que a la formació taronja arriben polítics que critiquen que PP i PSOE "no plantin cara al nacionalisme"

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El president de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciat aquest dimecres el fitxatge de l'exdirigent del PP i expresident del Govern balear José Ramón Bauzá per a la llista al Parlament Europeu que presentarà el seu partit per als comicis del 26 de maig, igual que l'exportaveu socialista al Congrés Soraya Rodríguez.

"Serà a la llista" europea perquè "ha lluitat contra el nacionalisme a Balears" i ha dit "estic fart que feu concessions al nacionalisme", ha declarat en un esmorzar informatiu d'Europa Press, on ha destacat l'experiència política de l'expresident autonòmic i exsenador 'popular'.

La candidatura de Ciutadans a les eleccions europees estarà encapçalada pel responsable d'Economia i Ocupació del partit, Luis Garicano, al que seguiran, per aquest ordre, l'eurodiputada d'UPyD Maite Pagazaurtundua, l'exdiputada socialista i exsecretària d'Estat Soraya Rodríguez, l'eurodiputat de Cs Javier Nart i, en cinquè lloc, José Ramón Bauzá, segons fonts de la formació taronja.

Segons Rivera, s'acaben unint a Cs "els que estan de mala gana" amb els seus antics partits --tant el PP com el PSOE-- perquè "no han plantat cara al nacionalisme". "Jo estic molt satisfet que gent que ha defensat la Constitució estigui amb nosaltres", ha afegit.

Per això ha demanat que es tracti amb normalitat aquests passos d'un partit a un altre i ha negat que es puguin considerar casos de transfuguisme. Són "persones que lliurement decideixen deixar de militar en un partit", ha afirmat, subratllant que la pertinença a una formació política no és "vitalícia".

Després de deixar l'escó en el Senat i el PP el gener passat, Bauzá va dir que havia transmès a aquest partit el seu rebuig a la "deriva catalanista" a Balears i a les mesures relatives a la política lingüística. En aquell moment va negar que s'hagués donat de baixa del PP davant la possibilitat de no repetir com a senador i va dir: "No estic per una cadira".

SORAYA RODRÍGUEZ NO HA CANVIAT EL SEU DISCURS

En el cas de Soraya Rodríguez, Rivera ha defensat que s'incorpori a la candidatura europea de Ciudadanos com a independent perquè està "fins als nassos" que el president del Govern i líder del PSOE, Pedro Sánchez, "pacti amb els separatistes".

D'acord a la seva manera de veure les coses, l'exdiputada socialista ha mantingut "el mateix discurs" en els últims deu anys, com va explicar aquest dimarts en rebutjar la "nació de nacions" o els referèndums d'autodeterminació.

Ara, Sánchez "ha canviat" el discurs del PSOE i Rodríguez considera que hi ha "un altre projecte que defensa millor" les seves idees, ha indicat Rivera, agregant que si ell tingués com company de partit al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, "dient barbaritats", també "sortiria corrent".

El president de Ciudadanos s'ha mostrat convençut que Garicano i el seu equip podran "defensar a Espanya a Europa" i explicar a Brussel·les "les mentides del separatisme" després "del silenci del Govern anterior (del PP) i el silenci i la complicitat" del de Sánchez.