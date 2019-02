Rivera presentarà aquest dimarts a Joan Mesquida com a candidat al Congrés per Balears

Publicado 25/2/2019 12:25:13 CET

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha avançat que aquest dimarts presentarà la candidatura de Joan Mesquida, secretari d'Estat i director general de la Guàrdia Civil i la Policia al Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, com a candidat número 1 al Congrés per Balears.

Així ho ha assenyalat en una entrevista en la cadena Cope, recollida per Europa Press, després d'afirmar que el president del Govern, Pedro Sánchez, ataca a Ciutadans perquè sap que a aquest partit li estan arribant "molts vots del PSOE". Alguns fins i tot "han trencat el carnet del PSOE per Sánchez", ha dit abans de referir-se a Mesquida, que es va donar de baixa com a militant fa diversos mesos.

Així mateix, ha esmentat a l'expresidenta de les Corts de Castella i Lleó Silvia Clemente, que va deixar el PP i recentment ha confirmat que aquesta setmana concorrerà a les primàries de la formació taronja per ser la candidata a les eleccions autonòmiques del 26 de maig.

Rivera ha destacat que s'està formant "un projecte transversal i constitucional entorn de Ciutadans" on s'hi sumen "persones amb experiència en la vida civil i en la política".