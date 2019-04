La robòtica arribarà als col·legis públics de les Illes per tercer any educatiu a través del programa RobotIB

Publicado 25/4/2019 16:52:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació i Universitat ha obert aquest dijous el termini perquè els centres educatius públics de primària i secundària de Balears participin el proper curs 2019-2020 al programa RobotIB, que pretén "potenciar la introducció de la robòtica entre l'alumnat de Balears".

En un comunicat, el departament encapçalat per Martí March ha informat que la iniciativa es convoca per tercer any consecutiu i que consistirà en "una dotació del material de robòtica necessari, formació inicial del professorat, disseny d'un projecte de transferència i d'aplicació durant el curs i el seguiment de l'impacte formatiu en l'alumnat".

Pel que fa a la dotació de robòtica, els centres de primària rebran conjunts de muntatges amb un sistema de blocs semblant al LEGO, "que permet que els alumnes experimentin amb sistemes mecànics senzills", als quals es poden incorporar motors, llums i botons. A més, se'ls dotarà d'alguns robots amb diversos sensors i motors que l'alumne podrà programar.

En l'etapa secundària, RobotIB proporcionarà "equips adaptats als nivells de maduració de l'alumnat en cada etapa". Entre ells, destaquen 'kits' per automatitzar projectes i robots educatius basats en sistemes compatibles amb Arduina, que s'utilitza en àmbits universitaris i permet treballar amb múltiples entorns de programació.

En els col·legis de primària, els destinataris del programa són professors de les àrees de ciències de segon cicle, en el qual es treballen les matemàtiques, la física i la programació, i la robòtica serveix com a "eina transversal". En secundària, la formació havia estat altres anys únicament per a professors de tecnologia i s'amplia aquesta vegada a camps diferents.

RobotIB va començar en el curs 2017-2018 entre l'alumnat de secundari i es va ampliar a 30 centres de primària per 2018-2019. En les dues edicions, han participat 60 dels 70 instituts (IES) de Balears, una xifra que, segons les previsions de la Conselleria, podria pujar al 100 per cent en la nova convocatòria i que se sumaria a les 45 noves places de CEIPs.