Rosario Sánchez anuncia la inclusió de 12 Policies Locals al sistema de protecció de víctimes de violència de gènere

La delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez, ha anunciat aquest dilluns la incorporació de 12 unitats de Policies Locals de diferents municipis de Balears en el protocol de protecció i detecció de víctimes de violència de gènere VioGén, passant de les 2 unitats actuals a un total de 14 Policies Locals operatives al final del mandat.

Així s'ha expressat Sánchez en una roda de premsa en la qual ha fet balanç del "treball fet" durant els vuit mesos al capdavant de la Delegació del Govern a Balears en la qual ha destacat que el Govern presidit per Pedro Sánchez "ha escoltat a Balears" i ha ajudat a "solucionar situacions enquistades" entre les quals Sánchez ha citat l'aprovació del 75 per cent del descompte per a residents en viatges a la Península o l'aprovació del Règim Especial de Balears (REB), entre uns altres.

Respecte al protocol VioGén, Sánchez ha explicat que és una aplicació en la qual s'introdueixen les dades de casos de violència de gènere per establir un nivell de risc i implementar mesures de protecció a dones i menors.

En aquest sentit, Sánchez ha reiterat el "compromís del Govern" en la "lluita contra la violència de gènere", així com contra la "desigualtat social i intergeneracional". Així, ha destacat el treball de col·laboració entre el Govern de l'Estat i el Govern per "reconstruir l'Estat del benestar".

En la mateixa línia, la delegada del Govern a Balears s'ha referit a l'obligació de servei públic entre Maó i Madrid, l'ampliació del Parc Nacional de Cabrera, la protecció del corredor de Migració de Cetacis del Mediterrani i al calendari per al tancament de la central tèrmica d'Es Murterar previst per l'any 2020 com "alguns dels assoliments" sota el seu mandat al capdavant de la Delegació del Govern a Balears.

PLUS D'INSULARITAT, "ASSIGNATURA PENDENT"

Respecte a les assignatures pendents, Sánchez s'ha referit al cost d'insularitat ja que "falten recursos en totes les àrees" i ha posat de relleu la "necessitat" de comptar amb més funcionaris i recursos materials en l'administració.

"S'ha de seguir treballant per tenir un cost d'insularitat que sigui just i que reconegui el cost de la vida a Balears i el preu de l'habitatge", ha manifestat.

D'altra banda, Sánchez també ha declarat que "li hagués agradat" poder "culminar" una transferència de competències pel que fa a la Demarcació de Costes ja que a Balears "hi ha més de 1.000 quilòmetres de costa".

Finalment, Sánchez ha recordat que "una de les primeres mesures" que es van prendre quan va arribar a la Delegació de Govern va ser la de "retirar" el recurs de l'Estat a l'exigència del català als metges de Balears "amb tots els informes jurídics" amb la finalitat de "garantir el consens lingüístic" alohora que que ha censurat la "recentralització" duta a terme durant l'anterior legislatura sota el Govern de Mariano Rajoy.

UN GOVERN PER "DIGNIFICAR" LA POLÍTICA

Respecte a la gestió del president del Govern, Pedro Sánchez, la delegada ha apuntat que "ha posat sobre la taula" la "necessitat" de "regenerar i dignificar" la política.

Així mateix, ha repassat mesures com la tornada de la sanitat universal, l'increment de les pensions, la pujada del Salari Mínim Interprofessional o el desenvolupament del Pacte d'Estat Contra la Violència de Gènere com a "assoliments" de la legislatura.