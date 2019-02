Rosario Sánchez defensa que "s'eviti arribar a situacions" com la de la família desnonada a Can Capes

Publicado 20/2/2019 14:39:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez, ha assenyalat aquest dimecres la necessitat d'"evitar arribar a situacions" com la de la família desnonada en Can Capes.

"La Policia actua com a policia judicial, amb una ordre judicial per compliment d'una sentència acompanyant una comissió judicial que és qui dicta les ordres a l'actuació de la Policia", ha manifestat en declaracions als mitjans de comunicació.

Sánchez ha fet aquestes declaracions després que Stop Desnonaments Mallorca difongués el dimarts un comunicat denunciant que la família desnonada a Can Capes va resistir 21 mesos de "assetjament immobiliari" i criticant l'assetjament que sofreixen "milers de famílies, amb diverses eines habituals que van des de l'intent d'engany fins a l'estafa processal, tractant d'induir a engany als jutges".

"DENÚNCIES ENGANYOSES"

Segons Stop Desnonaments, aquesta família en qüestió "ha sofert fins a dues denúncies instrumentals i enganyoses mitjançant el procediment de desnonament express de lloguer aprovat per la ministra Carmen Chacón del PSOE en 2009, que genera tanta indefensió en els inquilins i avantatges al propietari per a desnonar sense motiu".

Segons Stop Desnonaments, la família va rebre una carta de l'advocat de la propietària, a la qual se li sol·licitava que lliuressin l'habitatge per a l'ús d'un familiar directe de la propietària. L'advocat de la família va respondre que no tenien objecció a lliurar-la però que revisarien que en tres mesos hagués accedit un familiar directe a l'habitatge, tal com marca la llei o en cas contrari, demandarien per a tornar a l'habitatge.

"Aquesta resposta va provocar el desistiment de la propietària perquè en realitat no pretenia el que deia sinó pujar el preu del lloguer", van afegir.

De la mateixa manera, van relatar que "a principis de 2018 la família va sofrir un problema puntual de liquiditat, que va portar a alguns impagaments, que la propietat no va trigar a demandar. La propietària va demandar "exagerant les quantitats" però l'advocat de la família va respondre a la demanda i va aconseguir contrarestar part del "fals deute".

Finalment, al novembre la família va rebre una nova demanda en la qual se'ls exigia el pagament de la taxa de la incineradora (TRSU), per import de 160 euros. La propietària no va presentar requeriment de pagament ni cap factura per a justificar la reclamació, "però el jutjat va admetre la demanda a tràmit per error, induït per la propietària i el seu advocat".

En aquest moment, la família va contractar de nou a un advocat que "va respondre una mica més tard del que li exigien els terminis judicials, deixant el judici per perdut i quedant sense resposta efectiva l'estafa processal de la propietat".