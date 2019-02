Rosario Sánchez rep a l'OCB i explica les accions per fomentar l'ús del català a l'Administració pública

Publicado 22/2/2019 16:56:50 CET

La delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez, ha rebut aquest divendres a una comitiva de l'Obra Cultural Balear (OCB) encapçalada pel seu president, Josep de Luis, i ha explicat les mesures que s'han adoptat durant els últims mesos per fomentar l'ús de la llengua catalana a l'Administració de l'Estat a Balears.

Segons ha informat la Delegació del Govern en un comunicat, entre aquestes mesures es troben emetre les instruccions per procedir a efectuar les contestacions en la llengua triada per la persona interessada o l'elaboració d'una relació de persones treballadores públiques amb coneixements de català per complir amb aquestes instruccions a les diferents àrees i serveis de la Delegació.

Així mateix, destaquen altres mesures com la d'instar al Ministeri de Política Territorial a la dotació d'una plaça de treball de normalització lingüística amb la finalitat de traduir i examinar els textos elaborats en català, i fomentar la participació en accions formatives en llengua catalana per part del personal de la Delegació.

Sánchez ha recordat que des del primer moment que va assumir el càrrec com a delegada del Govern va manifestar el seu "compromís amb la normalització de l'ús de la llengua catalana a Balears, amb la retirada dels recursos que s'havien interposat contra les subvencions a la normalització lingüística dels ajuntaments de Pollença i Capdepera", i fent després el mateix amb el recurs contra el decret aprovat pel Govern per regular la capacitació lingüística del personal estatutari de l'IbSalut.