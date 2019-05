Ruiz pretén declarar l'edifici incendiat d'Eivissa com a "ruïnós" perquè "ha quedat molt tocat"

Publicado 16/5/2019 18:20:00 CET

EIVISSA, 16 Maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz, ha confirmat a Europa Press que l'edifici calcinat en Es Viver "ha quedat molt tocat", per la qual cosa veuran si es pot declarar en estat "ruïnós, que no és una cosa senzilla i s'ha de documentar bé perquè després la propietat pot reclamar".

"L'incendi va ser molt gran. La situació a l'edifici és molt complexa i s'està fent difícil la seva valoració", ha declarat Ruiz, qui ha explicat que segueixen esperant l'informe de l'arquitecta municipal.

Ruiz ha reiterat que la voluntat és "intentar llevar el problema existent en aquest edifici, que portava tants anys en estat lamentable".

Sobre les hipòtesis que asseguren que una màfia podia cobrar lloguers en l'immoble calcinat, Ruiz ha explicat que fa molts anys que la Policia i Benestar Social estava acudint per diversos motius al lloc. "És cert que amb la problemàtica de l'habitatge, la situació s'havia aguditzat", ha dit.

"Quan hi ha situacions dramàtiques, és evident que hi ha gent que s'aprofita i tot això està en mans de la Policia Nacional que duu a terme les investigacions. Cal ser molt prudents", ha insistit.

Sobre l'atenció als afectats, l'alcalde ha reiterat que "l'Ajuntament és l'única institució que està responent i ho fa per solidaritat, perquè no és la seva competència".

"A Eivissa hi ha molta riquesa, però també molta pobresa i cada vegada existeixen més treballadors pobres. Tenen treball, però no tenen suficient per pagar el preu d'un lloguer. La problemàtica d'ocupació d'edificis no es dóna només en el municipi d'Eivissa", ha manifestat, recordant que a Vila "el pitjor cas" en relació a edificis ocupats era el d'Es Viver.

L'Ajuntament, ha dit, vigilarà al costat de la Policia Local i a altres organismes perquè una situació així "no torni a succeir", recordant que és responsabilitat de la propietat privada evitar el mal estat d'alguns immobles.

L'alcalde ha assegurat que si no haguessin retirat prop de 60 tones d'escombraries acumulades a l'edifici, "l'incendi encara hauria estat més violent".

26 PERSONES ACOLLIDES

L'Ajuntament d'Eivissa ha informat que aquest dimecres han pernoctat en el dispositiu municipal engegat a l'escola d'Adults d'Eivissa un total de 26 persones.

Segons han explicat, tres de les persones ferides en el succés i donades d'alta a l'Hospital Can Misses van sol·licitar aquest dimecres poder ser acollides.

Inicialment, Creu Vermella va anunciar aquest dimecres que el dispositiu es mantindrà en actiu fins al divendres.