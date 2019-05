Ruiz (PSIB) vol conformar govern a Eivissa amb 11 regidors i comptarà amb Unides Podem

Publicado 29/5/2019 14:02:07 CET

EIVISSA, 29 Maig (EUROPA PRESS) -

El socialista Rafel Ruiz ha confirmat que sempre ha estat "pactista" i ha defensat l'unió dels progressistes en el municipi d'Eivissa perquè "el que més tem la dreta és l'unió dels progressistes".

"Eivissa sempre ha estat de pactes", ha declarat Ruiz en roda de premsa després de conèixer-se que la Junta Electoral ha rectificat 11 meses on el PSIB va detectar errors i els socialistes han aconseguit els nou edils que li han retornat l'alcaldia.

Ruiz ha declarat que parlarà amb el líder d'Unides Podem que ha aconseguit dos regidors per conformar un govern d'11 regidors.

"En molts territoris si hi hagués hagut aquesta unió, no s'hauria produït aquesta pèrdua de governs", ha insistit Ruiz, qui ha reiterat les seves intencions de pactar i marcar un full de ruta amb Unides Podem.

"Hi ha moltes similituds amb el seu programa, per la qual cosa el natural seria que s'arribés a un acord", ha dit abans de destacar que, per primera vegada, el PSOE ha guanyat l'alcaldia d'Eivissa en solitari.

A la seu socialista, Ruiz ha agraït el suport de més de 5.000 electors i ha assegurat que el diumenge no entenien "res" donat que sentien el suport de la gent. "Gairebé que així s'assaboreix més", ha afegit, mentre agraïa la tasca dels seus companys de partit.

Entre altres coses, ha confiat que des d'Unides Podem els hi donin suport i ha destacat la tasca de Joan Ribas de Guanyem amb el qual ha governat fins aquesta legislatura. Ribas optava a l'alcaldia per Ara Eivissa, quedant-se fora de la corporació després dels comicis.

Ruiz ha reconegut que han estat dies de "tensió màxima" i "res quadrava, semblava un malson", assegurant que "mai" havia sentit tanta "estima i suport", per la qual cosa no entenien les dades electorals.

L'alcalde ha explicat que ha parlat amb el candidat del PP, José Vicente Marí Bosó, ja que els dos han sofert "molt aquests dies", celebrant que el 'popular' hagi mostrat les seves intencions de realitzar una oposició constructiva.

També ha dit que és "aviat" per veure quina àrea ocuparà cada membre de la seva llista, formada en la seva majoria per dones.

DESPRÉS DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL

La Junta Electoral d'Eivissa ha rectificat les 11 meses electorals on el diumenge es van detectar possibles irregularitats, per la qual cosa els socialistes recuperaran l'alcaldia d'Eivissa en aconseguir 9 regidors enfront dels 8 del PP.

Així mateix, Unides Podem i Ciudadanos aconsegueixen dos edils, mentre que Proposta per Eivissa, Vox i Ara Eivissa han perdut els regidors assignats diumenge passat.

La Junta Electoral s'havia reunit aquest dimecres a Eivissa amb l'objectiu d'esclarir si va haver-hi algun error informàtic en el bolcat de dades del municipi d'Eivissa.

El PSIB havia sol·licitat les actes de les diferents meses per revisar el recompte, en haver-se percatat que en 11 no coincidia el registre manual amb les dades bolcades posteriorment.

La incidència, "no intencionada" segons el PSIB, no afectaria només als socialistes i al PP, sinó a la resta de formacions. Des del PSOE d'Eivissa van explicar també que els correspondrien gairebé 1.100 vots més comptabilitzats per Proposta per Eivissa.