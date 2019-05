Ruiz (PSOE) promet construir un nou pavelló poliesportiu a Eivissa

Publicado 13/5/2019 19:14:34 CET

EIVISSA, 13 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat socialista a l'Ajuntament d'Eivissa, Rafael Ruiz, ha garantit aquest dilluns que, de guanyar el 26 de maig, construirà un nou pavelló poliesportiu al municipi.

Ruiz ha recordat que actualment els pavellons estan "saturats" per la gran quantitat d'equips que entrenen a la ciutat i s'ha compromès a crear una instal·lació amb "més capacitat" i que pugui acollir activitats i esdeveniments de gran envergadura. El pavelló estarà dotat, a més, d'un gimnàs municipal que permeti una oferta de qualitat, segons ha afirmat Ruiz.

Així mateix, ha assegurat que al seu programa inclourà la renovació d'instal·lacions, com els vestidores dels camps de Can Cantó i Can Misses, els de la piscina de Can Misses i "molt especialment" la coberta del pavelló d'Es Pratet. També ampliarà les pistes de pádel d'És Viver.

El candidat ha assegurat també que millorarà l'escola municipal de vela i acordarà amb Demarcació de Costas la seva ubicació a Talamanca, "convertint-la en un referent insular i en un atractiu extra per a aquesta platja del municipi".

El PSOE també planteja la creació d'un programa d'activitats saludables en parcs i baluards, així com brindar més suport a esports amb caràcter urbà.

Ruiz ha afirmat que l'objectiu és seguir avançant per tenir "unes instal·lacions esportives a l'altura d'una ciutat de primera, ampliar i donar una oferta de qualitat que estigui a l'abast de tots i facilitar l'accés a la pràctica esportiva en el municipi", afirmant que volen promoure la participació ciutadana en l'esport i sensibilitzar sobre els beneficis de practicar-ho.