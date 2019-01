Sa Coma acollirà el Centre de Recuperació i Interpretació de Fauna Silvestre d'Eivissa

Publicado 30/1/2019 16:25:47 CET

El Consell d'Eivissa cedirà al Consorci per a la Recuperació de la Fauna de Balears (Cofib) un espai al Parc de Serveis Insulars de Sa Coma per a la creació del Centre de Recuperació i Interpretació de Fauna Silvestre d'Eivissa. El pressupost inicial per a la remodelació de les instal·lacions és de 126.000 euros.

El conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, i la vicepresidenta i consellera d'Interior del Consell d'Eivissa, Marta Díaz, han presentat aquest dimecres el projecte de construcció de la seu.

El Cofib, han recordat des del Govern, és l'entitat de la Comunitat Autònoma que atén la recuperació de fauna silvestre en tot el territori i, per tant, ha d'articular un sistema "eficient" per poder donar aquest servei amb un estàndard de qualitat similar a totes les Illes.

Actualment, només gestiona instal·lacions per a la recuperació de fauna a Mallorca i Menorca, a més de les instal·lacions de l'equip de fauna marina del Palma Aquarium a Mallorca que dóna assistència a tot l'arxipèlag.

El Govern ha considerat "necessari" dotar el Cofib d'unes instal·lacions que puguin funcionar com a centre d'acolliment i recuperació de fauna silvestre i exòtica per millorar l'estada, recuperació i rehabilitació dels exemplars ingressats i evitar el desplaçament d'exemplars a altres illes.

El Consell, per la seva banda, ha reiterat la necessitat i idoneïtat de la consecució del projecte, que forma part del pla d'assignació d'usos del Parc Insular.

El Consell realitzarà una concessió al Cofib per un període de 10 anys prorrogable altres 10 anys més. La seu del Centre ocuparà una parcel·la de 22.280 metres quadrats.

El conseller Vidal ha remarcat que no existeix previsió d'ampliar les instal·lacions actuals i que s'ha redactat el projecte amb la intenció de rehabilitar l'aljub existent per utilitzar l'aigua recollida dels pluvials, així com dotar el centre d'energies renovables per funcionar, adequar l'ús i minimitzar l'impacte sobre l'entorn, que està catalogat com a Àrea Natural d'Especial Interès.

D'altra banda, el recinte podrà realitzar funcions d'educació ambiental i interpretació de la fauna de les Pitiüses i rebre visitants de centres escolars i entitats que ho sol·licitin.

A les Pitiüses, ha destacat el Govern, són atesos a l'any uns 500 exemplars de fauna silvestre i exòtica.

El conseller s'ha referit a més a les últimes dades de captures d'ofidis i així, en les tres campanyes que s'han portat a terme a Eivissa i a Formentera des de 2016, s'han capturat 3.709 exemplars d'aquesta espècie invasora.