Sa Pobla i Abaqua aproven un acord per remodelar la depuradora

Publicado 3/4/2019 13:35:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua) i l'Ajuntament de sa Pobla han aprovat un acord per millorar el sistema de sanejament d'aquesta localitat --remodelant i ampliant la depuradora-- que, a més, repercutirà en la millora de la qualitat dels recursos hídrics de l'Albufera.

Des del Govern han informat que aquest conveni de col·laboració durarà quatre anys prorrogables i inclou, entre d'altres, el compromís, per part d'Abaqua, de millorar, remodelar i ampliar l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) del municipi.

L'execució de les obres està condicionada a la redacció d'un Pla de gestió sostenible de l'aigua que el consistori haurà d'aprovar en un termini d'un any i mitj des de la signatura del conveni.

Aquest pla de gestió comptarà amb la col·laboració tècnica d'Abaqua en la redacció i tindrà, entre altres objectius, la millora del rendiment de les xarxes; fer compatible la desnitrificació de l'aigua de l'aqüífer amb els processos de depuració projectats.

L'Ajuntament es compromet, a més, a remetre les aigües residuals urbanes no industrials a les infraestructures de sanejament i depuració que determini Abaqua.

Per la seva banda, Abaqua es farà càrrec de les despeses que siguin necessaris per continuar amb el finançament correcte de les infraestructures de sanejament i depuració, així com de totes aquelles que s'executin per millorar el sistema de sanejament i depuració de sa Pobla.

El finançament de totes les actuacions es realitzarà a càrrec del cànon de sanejament.

SUBSTITUEIX A l'ANTERIOR CONVENI DE 1990

Aquest document substitueix a l'anterior conveni de col·laboració, en vigor des de 1990. En 2017, Abaqua va informar que la major part de les instal·lacions de l'EDAR de sa Pobla tenen una antiguitat igual o superior a 20 anys i la seva capacitat de tractament de cabal es troba al límit de l'increment de cabals i càrregues contaminants.

Davant això, l'Ajuntament de sa Pobla es va mostrar interessat a col·laborar mitjançant l'aportació de terrenys per poder executar l'ampliació i remodelació necessàries de l'EDAR. El març de 2019, el Ple de l'Ajuntament va acordar aprovar el conveni per millorar el sistema de sanejament i depuració.