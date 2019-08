SAE demana actuar "de forma contundent" contra les agressions a professionals sanitaris, després de nous casos a Palma

Actualizado 30/8/2019 12:53:33 CET

Un cartell per conscienciar sobre les agressions a professionals sanitaris. - SAE - Archivo

PALMA DE MALLORCA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Tècnics d'Infermeria (SAE) ha demanat aquest divendres actuar "de forma contundent" contra la "xacra" de les agressions a professionals sanitaris, després de nous casos d'amenaces, agressions verbals i empentes en centres de salut de Palma.

Segons han informat a Europa Press fonts de SAE, aquests episodis van tenir lloc entre el 19 i el 22 d'agost i en tots els casos les víctimes eren dones, tan mèdiques com a infermeres. Aquests casos es van registrar en centres de Santa Catalina, Sant Agustí, Són Serra i la Unitat Bàsica de Salut de Gènova.

Un portaveu de SAE a Balears, Daniel Torres, ha lamentat que a vegades les agressions en centres de salut passen "desapercebudes". A més, des de SAE consideren que les penes previstes per a aquest tipus de casos no són "adequades".

Des de SAE han advertit en una nota de premsa que "és molt probable que s'hagin produït més casos que els professionals han optat per no comunicar ni denunciar".

"No hi ha argument possible per justificar un cas de violència ni física ni verbal, mai. I tampoc per creure que els professionals sanitaris han d'assumir el risc d'acudir a un lloc de treball per cuidar d'altres persones i estar exposats al fet que una d'elles, o els seus familiars, intentin o aconsegueixin agredir-los", ha subratllat Torres.

Per tot això, SAE ha reclamat "mesures contundents, que es compleixin degudament i no quedin en multes econòmiques, i que es duguin a terme estratègies de conscienciació social per lluitar contra aquests successos".