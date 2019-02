Salut assegura que el Govern ha treballat tota la legislatura per "recuperar" els drets que el PP "es va carregar"

Publicado 5/2/2019 10:27:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha assegurat que el Govern ha treballat al llarg de tota la legislatura per "recuperar els drets que el PP es va carregar" durant el seu mandat durant la legislatura passada.

"La nostra preocupació des de 2015 ha estat millorar l'assistència sanitària i per fer-ho cal rebaixar les llistes d'espera, incorporar professionals o llevar el copagament farmacèutic, com hem fet", ha apuntat en el ple d'aquest dimarts.

La consellera ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta de la diputada 'popular' Maria Tania Marí sobre si l'IbSalut té previst revisar la qualitat del plus de residència al personal sanitari.

Així mateix, Gómez ha insistit que "millorar l'assistència sanitària ha estat una prioritat del Govern", així com "recuperar dies de baixes, de permisos, de vacances, ampliar plantilles o plantejar unes oposicions de 5.000 places", entre altres qüestions.

Finalment, ha recordat que "l'altre gran repte aconseguit pel Govern" ha estat "asseure's amb els sindicats" per recuperar "un diàleg totalment perdut a l'anterior legislatura". "S'ha planificat aquesta recuperació de drets i vostès no estan legitimats per fer aquestes preguntes", ha conclòs.