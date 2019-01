Salut inicia el procés per fer trasplantaments hepàtics a Son Espases

Publicado 22/1/2019 15:02:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha anunciat aquest dimarts l'inici del procés per fer trasplantaments hepàtics a l'Hospital Universitari de Son Espases i ha insistit en "els avantatges que suposarà per als pacients de Balears".

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, Gómez ha fet aquestes declaracions acompanyada del director general del Servei de Salut, Juli Fuster, durant una reunió en la qual han participat representants del Servei de Cirurgia General i Digestiu i del Servei de Digestiu de Son Espases; el coordinador hospitalari de Trasplantaments, Julio Velasco; el cap del Servei de Cirurgia Digestiva i Hepatobiliar, Xavier González, i Josep Pomar, gerent de l'Hospital.

El nombre de casos derivats a la Península l'any passat, el fet de disposar de bona part de les infraestructures necessàries i el compromís dels bons professionals de Son Espases són determinants per assegurar que el projecte es desenvoluparà amb criteris de màxima qualitat.

La consellera ha assegurat que la presidenta del Govern, Francina Armengol, està al corrent del projecte i que li dóna el seu suport.

Per la seva banda, el director general del Servei de Salut ha acceptat el repte que suposa aquest projecte, sobretot tenint en compte que encara que el tractament de l'hepatitis C ha fet disminuir els casos de trasplantaments per aquesta malaltia, és cert que la indicació augmenta perquè cada vegada es tracten més casos de malalties -especialment el càncer- que abans no es tractaven.

"UNA INICIATIVA COMPLEXA"

D'aquesta manera, ha insistit que, encara que el lideratge del projecte ha de ser de Son Espases, es tracta d'una iniciativa complexa i amb un cost alt i que, per tant, correspon al Servei de Salut coordinar-ho.

El coordinador de Trasplantaments ha afirmat que Son Espases ja disposa de la infraestructura adequada i que el nombre de donacions de fetge a Balears (una mitjana de 30 a l'any) ens podria fer autosuficients.

Per la seva banda, el cap del Servei de Cirurgia Digestiva i Hepatobiliar, Xavier González, ha destacat la importància que tindrà para Són Espases incorporar a la seva cartera de serveis aquest tipus de trasplantament, ja que afecta gairebé tots els serveis assistencials.

Actualment existeixen programes de trasplantament hepàtic en totes les comunitats autònomes excepte a Castella-la Manxa i a La Rioja. No obstant això, cal tenir en compte que els pacients de Castella-la Manxa es traslladen principalment a Madrid, per proximitat, i que els de La Rioja es desplacen Cantàbria.