Sánchez coincideix amb el Rei en no desitjar eleccions però admet desconfiança "recíproca" amb Podem

Publicado 7/8/2019 17:37:34 CET

Acusa a PP i a Ciutadans de bloquejar l'únic govern possible per "interès partidari": "És una tremenda irresponsabilitat"

PALMA DE MALLORCA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimecres que ell coincideix amb el Rei en la percepció que els espanyols no volen una repetició electoral, i ha assegurat que ell treballarà per aconseguir formar govern, encara que ha reconegut que, després de les negociacions fallides amb Unides Podem, entre aquests i el PSOE hi ha una "desconfiança" que és "recíproca".

Així ho ha afirmat en una breu compareixença després de reunir-se amb Felipe VI en el Palau de Marivent, a Palma de Mallorca, un despatx al que ha arribat amb gairebé una hora de retard ja que abans de viatjar a Palma ha programat una de les trobades sectorials en els quals s'ha embarcat amb la finalitat d'actualitzar el seu programa de govern.

Segons ha informat el Palau de la Moncloa, Sánchez li ha traslladat al Rei la necessitat que es formi Govern al més aviat possible, "per poder afrontar amb urgència els grans reptes als quals s'enfronta Espanya" i li ha transmès el seu desig d'evitar la repetició d'eleccions. També l'ha informat de la seva ronda de reunions amb diferents col·lectius.

Amb aquestes reunions, Sánchez aspira a presentar una proposta amb la finalitat de recaptar el "suport" d'Unides Podem i, per no dependre de l'independentisme, l'abstenció de PP i Ciutadans. A aquests els ha acusat de bloquejar la formació de l'únic govern possible per "interessos partidaris".

DÓNA PER REBUTJAT EL GOVERN DE COALICIÓ

Amb Podem, ha dit, podria negociar-se una fórmula com la que existeix a Portugal --un acord programàtic--, "un acord d'investidura o de legislatura", però no una coalició de govern, perquè els de Pablo Iglesias ja la van rebutjar.

En aquest punt, ha recordat a Iglesias que el seu argument per insistir en la coalició era la seva "suposada desconfiança" en el PSOE com a governant i li ha advertit que, de tant sentir-li-ho, ha acabat per desconfiar ell de Podem també. "És recíproca aquesta desconfiança, i màxima quan la investidura va fallar", ha reblat.

D'altra banda, ha acusat a Unides Podem de pretendre crear "dos governs en un i no un cohesionat i plural, i ha opinat que les declaracions recents dels seus dirigents demostren que això no ha canviat.

UNA "LECTURA CRÍTICA" DE LA INVESTIDURA

"Continua la desconfiança i el seu plantejament de govern de compartimentació", ha constatat, per tot seguit reconèixer que és evident que "cal cercar fórmules". "No tiro la tovallola, però sí trec una lectura crítica del que va ocórrer en la investidura", ha dit Sánchez, justificant així la seva decisió de "començar de zero" i fer-ho "pels continguts".

Segons ha dit, tots el seus interlocutors han expressat "la petició urgent de la constitució d'un govern ja", perquè hi ha molts problemes que resoldre amb urgència. El que no es pot, ha abundat, és "fiar la bona marxa de l'economia i la creació d'ocupació al cicle econòmic", sinó que serà necessari fer reformes, i per això és necessari un govern en plenitud de funcions.

Aquesta ha estat la primera compareixença de Sánchez des que el cap d'Estat va manifestar públicament que el millor seria trobar una solució abans que s'hagin de convocar eleccions. Segons el parer del líder socialista, el Rei va expressar "amb molt encert" el que volen la gran majoria d'espanyols.

"MOLT ENCERT" EN LES PARAULES DEL REI

És més, en la seva opinió, el que els espanyols volen és que es materialitzi el resultat de les urnes i que hi hagi "un govern progressista que no depengui de l'independentisme". Per a això, ha reclamat l'abstenció de PP i de Ciutadans i els ha acusat de bloquejar l'única opció de govern possible "per un interès absolutament partidari, que res té a veure amb l'interès general".

No obstant això, ha evitat respondre la pregunta de si es penedeix de la seva 'no és no' a Mariano Rajoy en 2016 o si segueix pensant, com llavors, que pot governar un líder que no sigui el més votat. En el seu lloc, ha optat per dir que entre PSOE i PP existeix la "diferència significativa" que el PSOE "sempre ha assumit la seva responsabilitat" mentre que Rajoy en 2016 va declinar l'encàrrec del Rei per no afrontar una investidura fallida.

Ara, ha dit, ell demana al PP responsabilitat tenint en compte que no és possible un govern alternatiu a un liderat pel PSOE. Quan plantegen "altres opcions", ha dit, els 'populars' estan deixant clar que no donaran suport a un govern socialista, i per tant "el que estan fent és abocar al país a una repetició electoral, que és una tremenda irresponsabilitat".

Convençut que els ciutadans volen un govern que no depengui de l'independentisme, ha deixat clar que no està en els seus plans parlar amb ERC ni amb JxCat per a la investidura, sinó que se centrarà a fer-ho amb els líders de les "tres grans forces" que "veritablement tenen la clau per desbloquejar": Pablo Iglesias (Unides Podem), Pablo Casado (PP) i Albert Rivera (Ciudadanos), de qui espera que "en aquesta ocasió, es digni" a parlar amb ell.