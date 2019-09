Sant Llorenç reclama que els diners de les ajudes per la torrentada s'ingressin abans de final d'any

Publicado 17/9/2019 16:42:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El batle de Sant Llorenç, Mateu Puigrós, ha reclamat aquest dimarts que se'ls ingressi abans de final d'any els diners de les ajudes a conseqüència de les inundacions que va sofrir aquest municipi mallorquí l'octubre de 2018.

En roda de premsa, el primer edil ha explicat que, dels més d'11 milions que es van destinar a projectes de recuperació d'infraestructures afectades per les pluges, solament han rebut les ajudes del Govern balear (25%) i del Consell de Mallorca (25%), mentre que les del Govern central, qui es va comprometre a abonar el 50 per cent, encara no han arribat.

No obstant això, el Consistori s'ha mostrat confiat que rebrà aquesta línia d'ajudes i ha demanat que se'ls ingressi abans que conclogui aquest any "per no provocar un endeutament del municipi".

A més, el batle ha explicat que aquest mateix dimarts ha rebut una notificació de Delegació del Govern confirmant que està a punt de sortir en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la convocatòria per sol·licitar aquestes ajudes.

Puigrós ha aprofitat per confirmar que els 2,8 milions d'euros de les donacions ja han estat repartits i que, d'aquesta quantitat, 377.000 han estat justificats pels veïns.

Finalment, ha remarcat que continuen treballant per aconseguir la reducció de riscos en potencials torrentades i que ha contractat dos tècnics especialitzats -un geògraf i un enginyer de camins- per elaborar un informe que assenyali les principals intervencions que s'han de fer en tots els nuclis del municipi per prevenir i minimitzar riscos.