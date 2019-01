Sant Llorenç suspèn cautelarment les llicències urbanístiques a zones afectades per les inundacions

Publicado 30/1/2019 10:26:38 CET

El municipi es proposa dissenyar un planejament urbanístic que minimitzi la incidència de fenòmens naturals com el d'octubre

L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca) ha aprovat la suspensió cautelar de llicències urbanístiques a zones afectades per les inundacions del passat 9 d'octubre per raons de seguretat.

Segons ha informat l'Ajuntament en una nota de premsa, la mesura va ser acordada per unanimitat al ple de gener. La suspensió implica que no s'autoritzarà cap projecte urbanístic mentre es realitza el canvi de les normes subsidiàries del municipi, amb l'objectiu d'evitar possibles edificacions que, una vegada modificades aquestes normes, quedarien fora d'ordenació.

Amb aquesta idea, l'Ajuntament ha encarregat a arquitectes, enginyers i geògrafs diversos estudis i informes que ajudin la redacció de les noves normes. L'objectiu és dissenyar una modificació del planejament urbanístic que garanteixi que fenòmens naturals com l'ocorregut dia 9 d'octubre de 2018 tinguin la menor incidència possible dins dels nuclis urbans, tant per a les persones com per als immobles.

Un arquitecte serà l'encarregat de la redacció de la documentació necessària per adoptar l'acord de suspensió de llicències i actes urbanístics.

Aquesta suspensió cautelar delimita dues zones en els diferents nuclis del terme municipal de Sant Llorenç. A una d'elles, no s'autoritzarà cap tipus d'intervenció que modifiqui els usos i aprofitaments autoritzats i consolidats en les edificacions preexistents.

A l'altra, a més d'aquesta prohibició, tampoc s'autoritzarà cap mena d'actuació de restitució o de nous tancaments de parcel·la opacs. Sí que seran autoritzables, sempre que el tancament compleixi les distàncies de protecció de la normativa hidràulica, obres de consolidació o nous tancaments permeables -tipus reixeta metàl·lica- o bé que quedi acreditat que no suposarà impediment pel pas d'aigües d'escorrentia.