Santiago promet 5.000 habitatges públics en Balears a projectar en els propers vuit anys

Publicado 9/5/2019 16:26:07 CET

Noguera ha assegurat que a Son Busquets es podrien construir "més de 800 habitatges" de protecció oficial

PALMA DE MALLORCA, 9 Maig (EUROPA PRESS) -

La número 2 de MÉS per Mallorca al Parlament, Fina Santiago, ha assegurat aquest dijous que l'objectiu de la formació és "construir 5.000 habitatges públics a Balears" a projectar en els propers vuit anys i ha subratllat la necessitat de "pressionar" a l'Estat perquè els municipis puguin regular els preus del lloguer en zones problemàtiques.

"L'accés a l'habitatge ha de ser una prioritat i una qüestió d'estat per al proper Govern de Balears", ha emfatitzat Santiago, qui aquest dijous ha presentat les propostes de la formació en matèria d'habitatge al costat del candidat de MÉS per Palma - Estimam Palma a Cort, Antoni Noguera, de cara als comicis municipals, insulars i autonòmics del 26 de maig.

"Hem de pressionar a l'Estat i als partits estatals perquè permetin als municipis regular els lloguers a les zones amb més problemes d'accés a l'habitatge, perquè a Balears hi ha zones com Palma o Eivissa que estan en situació d'emergència habitacional", ha apuntat Santiago, qui així mateix ha insistit que les propostes de MÉS apunten cap a un model de lloguer enfront de la propietat de l'habitatge.

Per la seva banda, Noguera ha considerat que la caserna de Son Busquets és una "oportunitat" per a l'habitatge públic ja que, segons ha sostingut, es podrien construir "més de 800 habitatges" i ha subratllat l'aposta de la formació ecologista per l'habitatge protegit.

"L'habitatge públic serà una prioritat en els propers deu anys perquè no hi ha res pitjor per a un alcalde que un ciutadà de Palma sense poder viure a Palma", ha resolt.