Satse presenta gairebé 700 signatures exigint l'augment de l'hora de guàrdia per a les infermeres d'atenció primària

Publicado 23/1/2019 13:42:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat d'Infermeria a Balears (Satse) ha presentat en el Servei de Salut de Balears (IBSalut) un document signat per 664 infermeres i coordinadores de diferents centres de salut de les illes, en el qual s'exigeix un augment del valor de l'hora de guàrdia de presència física.

Segons ha informat el sindicat en un comunicat, actualment una infermera d'atenció primària cobra 14,08 euros bruts per una hora de guàrdia, ja sigui en dia festiu, laborable o dia especial (24, 25 i 31 de desembre i 1 de gener).

Al maig de l'any 2002, es va signar l'últim acord que establia que l'hora de guàrdia de presència física per al personal d'infermeria es pagava a 12,42 euros bruts. A dia d'avui, 17 anys després, el valor ha augmentat en 1,66 euros, l'equivalent a l'IPC.

Per això, Satse ha sol·licitat a l'IBSalut que iniciï els tràmits necessaris per dignificar l'hora de guàrdia del personal d'infermeria d'Atenció Primària, així com una reestructuració del valor/hora similar al del personal mèdic: guàrdies de menys 24 hores, guàrdies de 24 hores i guàrdies en dies especials.