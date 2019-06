El sector audiovisual genera anualment a Balears gairebé 65 milions d'euros, segons un estudi del Govern

Actualizado 18/6/2019 20:37:41 CET

L'infome també revela que la creació artística genera 47,7 milions d'euros anuals a Balears

PALMA DE MALLORCA, 18 Juny (EUROPA PRESS) -

El sector audiovisual genera anualment a Balears un valor afegit brut (VAB) de 64,9 milions d'euros, un import que representa el 0,3 per cent del VAB del total de l'arxipèlag, segons revela un estudi sobre indústries culturals elaborat pel Govern.

La directora general de Cultura en funcions, Joana Català, ha presentat aquest dimarts a Ca'n Oleo les principals conclusions de diversos estudis que el Govern va encarregar a diferents entitats empresarials del sector cultural amb motiu de la creació de l'Institut d'Indústries Culturals de Balears (ICIB).

Així, el 75,7 per cent del valor generat en el sector audiovisual es correspon amb activitats cinematogràfiques, vídeo i programes de televisió que, a més, aglutina la seva activitat sectorial en els municipis de Palma i de Calvià.

Segons l'informe, la indústria audiovisual ha experimentat un creixement de l'ocupació (47,1 per cent) que duplica la resta del teixit productiu balear que s'accentua a televisió (90,1%), serveis de postproducció (194,5%) i enregistrament de so i edició musical (176,2%). No obstant això, el treball autònom en activitats cinematogràfiques, vídeo, televisió, enregistrament de so i edició musical (26,3%) supera la mitjana regional (18,4).

LA CREACIÓ ARTÍSTICA GENERA 47,7 MILIONS D'EUROS

En relació al sector de la creació artística, l'estudi assenyala que l'activitat genera 47,7 milions d'euros anuals, un 0,2 per cent del VAB de l'arxipèlag i en el qual destaca el sector de les arts escèniques, que suposa el 48,9 per cent del sector.

El sector ha incrementat la seva presència en el teixit productiu regional durant l'última dècada i ha augmentat la seva contribució tant en el nombre d'empreses (1,2% vs 0,8% en 2008), com de treballadors d'alta en els registres laborals (0,5% vs 0,3%, 2008) de les Balears.

A més, l'estudi revela l'elevada incidència de l'ocupació autònoma, una situació que afecta gairebé a un de cada dos treballadors del sector (46,1% vs 18,6%, Balears).

19% DE LECTORS EN CATALÀ

D'altra banda, l'estudi revela que el sector editorial de Balears està configurat per un ecosistema de 25 empreses, en general petites o micro empreses que comercialitzen un producte que no és de primera necessitat en un mercat fragmentat per la insularitat i per l'eix Península-Balears.

L'informe es refereix a la distribució de llibres en l'exterior com la principal problemàtica del sector, a més de l'escassa visibilitat de llibres locals. A més, l'estudi assenyala que les empreses són molt petites i que, per cada llibre venut en la llibreria, l'editor guanya nets 3,5 euros, per la qual cosa necessita vendre 333 exemplars per recuperar la inversió inicial.

Altres problemes del sector editorial es relacionen amb l'estancament del nombre de lectors o la competència derivada dels dispositius electrònics. A més, l'informe mostra que a Balears el 19 per cent dels lectors habituals llegeixen en català.

L'acte de presentació dels estudis ha comptat amb la directora general de Cultura, Joana Català, i del director de l'ICIB, Jaume Reus, així com el president d'Editors associats de Balears, Gracià Sànchez; la presidenta de l'Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears (Apaib), Marta Ferro; la presidenta de l'Associació d'empreses balears d'arts escèniques (Illescena), Fàtima Riera; a més del representant de l'Associació independent de galeries d'art (Aigab), Antoni Ferrer, i del representant de les empreses discogràfiques, Miquel Àngel Sancho, així com amb el director de la Fundació Impulsa Balears, Antoni Riera.