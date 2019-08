La segona edició del concurs de relats curts de Son Espases inclou la possibilitat de participar des de Twitter

Publicado 31/7/2019 11:16:08 CET

L'Hospital Universitari Són Espases ha convocat aquest dimecres la segona edició del concurs de relats curts, al que poden presentar-se tant el personal com els pacients del centre hospitalari, i que inclou en aquesta edició, la possibilitat de participar a través de Twitter.

Segons ha informat la Conselleria de Salut i Consum en un comunicat, els relats publicats a Twitter no poden superar els 280 caràcters i han de portar l'etiqueta #RelatHUSE.

Així mateix, les normes del concurs estableixen que, la resta de relats, no poden superar les 500 paraules i la redacció ha de ser, en qualsevol cas, original de la persona que ho envia.

Els escrits es poden presentar en castellà i en català i la seva temàtica és lliure, sempre que no sigui "contrària al bon nom, al prestigi o a la imatge de Son Espases". Tampoc poden utilitzar-se com un mitjà de publicitat. El termini màxim per presentar-se al concurs acaba el pròxim 31 d'octubre a les 23.59 hores.

A la primera edició del concurs, van participar 120 relats, 51 textos en la categoria de personal del centre (set en català i 44 en castellà), i 69 en la categoria d'usuaris (22 en català i 47 en castellà