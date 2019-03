La Seguretat Social aconsegueix els 433.776 afiliats a Balears al febrer, un 2,44% més que fa un any

Publicado 4/3/2019 11:03:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Març (EUROPA PRESS) -

La Seguretat Social va tancar febrer amb un total de 433.776 afiliats a Balears, 10.315 treballadors més que en el mateix mes de 2018, la qual cosa suposa un augment del 2,44 per cent, segons les dades publicades aquest dilluns pel Ministeri de Treball.

L'afiliació a Balears també millora respecte a gener, amb 12.351 treballadors més, un increment mensual del 2,93 per cent.

La major part de treballadors estan afiliats al règim general (343.412 afiliats), que al seu torn, compta amb 10.315 persones al sistema especial de la llar i 2.366 persones en el sistema especial agrari.

A més, del total d'afiliats a les Illes, el 20,4 per cent (88.519 persones) són autònoms. Finalment, 1.845 afiliats corresponen al règim especial del mar.

DADES GENERALS

Al conjunt d'Espanya, la Seguretat Social va tancar febrer amb un augment mitjà de 69.172 afiliats (+0,4%), el seu menor creixement en aquest mes des de 2016. El Ministeri de Treball ha destacat que es manté la tendència positiva en la creació d'ocupació iniciada després de la crisi i després de l'"aturada" que va suposar la finalització dels contractes de Nadal.

El total d'ocupats es va situar en finalitzar febrer en 18.888.368 afiliats, la xifra més alta en un mes de febrer des de 2008. En valors interanuals, l'afiliació ha crescut en 524.958 cotitzadores des de febrer de 2018 (+2,8%).

El de febrer d'aquest any ha estat el menor augment en aquest mes des de 2016, quan el sistema va guanyar 63.355 afiliats. En 2017 i 2018, la Seguretat Social va aconseguir incrementar l'ocupació en 74.080 i 81.483 cotitzadors, respectivament, per sobre del que ho ha fet aquest any.

El Règim General, el més majoritari del sistema, va guanyar 62.711 afiliats al febrer en relació al mes anterior (+0,4%), fins a totalitzar 15.584.786 ocupats, mentre que el d'Autònoms va registrar 5.280 cotitzadors més (+0,16%), fins a sumar 3.239.653 afiliats.

En termes de desestacionalizació, la Seguretat Social va registrar un augment d'ocupats de 38.833 persones, creixent per sobre dels 19 milions d'afiliats.