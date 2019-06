La selectivitat comença el dia 11 a Balears i se celebrarà a totes les comunitats fins el 14 de juny

Publicado 3/6/2019 14:20:35 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 3 Juny (EUROPA PRESS) -

Els estudiants de Balears són aquest any dels últims de tota a Espanya a fer la selectivitat, i s'enfronten des de dimarts que ve 11 de juny a la també coneguda Avaluació per a l'Accés a la Universitat (EvAU), que es perllonga durant tres jornades.

Uns 300.000 alumnes i alumnes de tota Espanya realitzaran durant la primera quinzena de juny aquestes proves obligatòries per accedir a la universitat, i les dates concretes de la qual depenen de cada comunitat autònoma.

Així mateix, el dimarts 4 de juny la selectivitat arrenca a Astúries, Aragó, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura i Navarra. El dimecres 5 de juny és la data d'inici dels exàmens a Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó i La Rioja.

Altres comunitats han ajornat la selectivitat a la segona setmana de juny. Els estudiants d'Andalusia, Balears i Múrcia s'enfronten als exàmens des del dilluns 11, mentre els de Catalunya i Galícia ho fan des del dimarts 12, sent els últims de tota Espanya.

La comunitats autònomes també poden decidir si la convocatòria extraordinària de selectivitat la mantenen en el tradicional setembre o l'avancen a juliol, una opció per la qual es decanten la majoria. Aquest any, només Andalusia, Aragó, Catalunya i Múrcia mantenen la convocatòria al setembre. La resta de les comunitats la celebren durant la primera quinzena de juliol.

L'any passat, 290.514 estudiants es van matricular a les proves d'accés a la universitat en el conjunt d'Espanya, la qual cosa va suposar un augment de 3,4 punts respecte a l'any anterior.

Els estudiants extremenys van ser els que millor nota van obtenir en la selectivitat de 2018, amb un 7,64 de mitjana, mentre que els balears van ocupar l'última posició per comunitats amb un 6,84 de nota mitjana, segons l'Estadística d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

El 47,39 per cent d'estudiants acudeixen a la selectivitat sense tenir clar quina carrera universitària escolliran, segons la XIV Enquesta Tendències Universitàries 2019 realitzada per la Universitat Francisco de Vitòria a 2.952 estudiants que, amb un expedient de 9,80 de mitjana, han cursat estudis en 4.000 col·legis i instituts públics i privats de tota Espanya.

UNA MATEIXA SELECTIVITAT PER TOTA ESPANYA?

La ministra d'Educació i Formació Professional en funcions, Isabel Celaá, es va comprometre el passat 14 de maig a estudiar una possible prova d'accés a la universitat única per tota Espanya, i va remarcar la necessitat de garantir que les proves tinguin un mateix grau de dificultat en tot el país, encara que no hagin de ser exactes.

Per això, Isabel Celaá va assegurar que el PSOE estudiarà "en profunditat" aquesta qüestió partint de la base que cada comunitat autònoma té "la seva especificitat".

L'endemà passat, el 16 de maig, el rector de la Universitat de Còrdova i nou president de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE), Juan Carlos Gómez Villamando, es va mostrar partidari d'implantar una prova d'accés a la universitat comuna a totes les comunitats autònomes per assegurar la "igualtat d'oportunitats" de tots els estudiants espanyols.

"Ara es produeixen diferències entre les diferents comunitats autònomes, i en democràcia hem de cercar tots la igualtat real d'oportunitats", va dir Gómez Villamando després de ser escollit president dels rectors espanyols.

Per la seva banda, Ciudadanos va proposar en el seu programa electoral per a les eleccions generals del passat 28 d'abril una "selectivitat única" a totes les comunitats autònomes espanyoles.