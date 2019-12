El Servei d'Anàlisis Clíniques de Son Espases rep un 8,6 de puntuació dels usuaris

Publicado 10/12/2019 13:49:11 CET

El Servei realitza més de 25.000 determinacions diàries i atén peticions de més de 2.200 pacients al dia

PALMA DE MALLORCA, 10 des. (EUROPA PRESS) -

Els usuaris del Servei d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital Universitari Són Espases han puntuat amb un 8,6 sobre 10 la seva experiència global al moment si es fes una extracció, segons les dades extretes d'una enquesta sobre "experiència i satisfacció" amb aquest servei al centre hospitalari.

Segons ha informat la Conselleria de Salut i Consum, a més, un 95 per cent dels enquestats consideren que sempre els han tractat amb amabilitat i comprensió, mentre que un 70 per cent assegura no haver esperat més del que és habitual per ser atesos.

D'altra banda, l'enquesta també s'ha passat a metges de l'hospital de Son Espases i d'Atenció Primària i han qualificat la seva satisfacció global amb una xifra semblant, un 8,75.

A més, els metges qualifiquen amb un excel·lent la rapidesa de resposta dels informes i la funció de suport dels especialistes d'Anàlisis Clíniques en la presa de decisions.

Així mateix, tres de quatre enquestats consideren que el 80 per cent de les seves decisions clíniques es basen en anàlisis clíniques. El personal d'infermeria també ha fet l'enquesta i ha qualificat la seva experiència global amb un notable 7,8, encara que indiquen que no és fàcil accedir al catàleg de prestacions del laboratori.

El Servei d'Anàlisis Clíniques de Son Espases efectua anualment més de 7 milions de determinacions analítiques --prop de 25.000 determinacions diàries-- i atén les peticions de més de 2.200 pacients al dia.