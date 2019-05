El servei de neteja del litoral inicia una nova campanya després de recollir 58 tones de residus en 2018

Publicado 1/5/2019 16:19:17 CET

El servei de neteja del litoral ha iniciat aquest dimecres una nova campanya que s'estendrà, com és habitual, fins al dia 30 de setembre.

Segons ha informat la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca en un comunicat, aquest servei depèn de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua) i està subcontractat a l'empresa Foment de Construccions i Contractes (FCC).

Un total de 30 embarcacions treballaran els pròxims mesos en les costes de Balears. Es tracta de 26 barques de tipus 'Virot', les quals recullen residus a primera línia de costa, i de quatre barques de semilitoral. Aquest últim tipus d'embarcació té més calat i és capaç d'actuar a més distància de la costa.

Les barques de 'Virot' es repartiran de la manera següent: 13 a Mallorca, sis a Eivissa, sis a Menorca i una a Formentera.

L'any passat es van poder recollir 58.089,57 kg de residus en el mar gràcies a aquest servei, la qual cosa comporta una mitjana de 427,8 quilos diaris. Gairebé la meitat, el 44,7%, eren plàstics, mentre que el 29,54% eren fustes.

La resta es desglossa de la manera següent: 13,01% de vegetació (canya i vegetació morta); 7,99% d'orgànic (meduses, animals i peixos morts); 4,70% d'altres restes (rodes, pilotes, hamaques, xarxes) i un 0,06% de combustible, oli i hidrocarburs.

El servei també actua de suport i en tasques de prevenció en possibles episodis de contaminació en el mar. A més, col·laborarà amb els serveis d'emergència i Salvament Marítim per a millorar la seguretat de les persones en el mar, actuant quan sigui necessari.

En aquest sentit, cal recordar que l'any passat es van atendre 35 avisos per a recollir brutícia en una cala concreta, per a ajudar en enfonsaments o per a recollir troncs i animals; 20 d'aquests avisos van ser del 112 i Salvament Marítim i els altres 15, d'institucions i particulars.