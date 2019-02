El servei de Salut finançarà sessions de fisioteràpia a 150 pacients amb esclerosi múltiple

Publicado 5/2/2019 12:39:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servei de Salut de Balears ha anunciat aquest dimarts la renovació del conveni amb l'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple (Abdem) pel qual Salut finançarà amb 48.600 euros sessions de rehabilitació i fisioteràpia a 150 pacients amb esclerosi.

En un comunicat, la conselleria de Salut ha detallat que el conveni estableix el trasllat amb les ambulàncies de transport sanitari no urgent als pacients fins al centre especialitzat en rehabilitació d'Abdem a més de la col·laboració econòmica mitjançant la qual es finançaran dues sessions mensuals de fisioteràpia a 150 pacients.

Així, la cartera dirigida per Patricia Gómez ha concretat que el conveni, d'un any de durada i que han signat el director general del Servei de Salut, Juli Fuster, i el gerent d'Abdem, Nicolau Terrasa, té per objecte "millorar la qualitat de vida de les persones" que sofreixen Esclerosi Múltiple.