Serveis Ferroviaris de Mallorca rebrà 1,8 d'euros per executar les obres de la subestació de Son Costa

Publicado 19/7/2019 15:14:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat aquest divendres la transferència a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), en dues partides per 2019 i 2020, d'un total d'1,8 milions d'euros per executar les obres de reforma i millora de la subestació de tren de Son Costa després que sofrís un incendi el maig de 2018.

Segons ha recordat la portaveu del Govern, Pilar Costa, després de l'incendi de Son Costa es van dur a terme inicialment intervencions d'urgència i, posteriorment, es van executar diferents actuacions que van permetre la recuperació del funcionament de la subestació, entesa com un centre transformador de l'energia elèctrica amb la qual s'alimenta la catenària de la xarxa de tren.

No obstant això, des de la SFM han considerat que per a un funcionament "òptim" de la subestació i del conjunt de la xarxa és necessari reposar la funcionalitat completa de la subestació i aprofitar per millorar la seva capacitat, i amb aquest objectiu es realitzaran les obres de reforma i millora de la subestació.

Amb l'execució del projecte, es passarà de dos alimentadors a nou afegint l'alimentació a la línia Palma-UIB i també als tallers de Son Rullan des de l'estació de Son Costa.

Les dues partides destinades a l'execució del projecte seran de 90.865 euros en el 2019 i de 1.726.451 en el 2020. El concurs per a l'execució de les obres està en tramitació en aquests moments i un de total de set empreses han presentat les seves ofertes per portar endavant les obres i, en breu, el procediment es resoldrà.

Finalment, la previsió és que les obres s'adjudiquin el proper mes de setembre i que es pugui començar la seva execució en el mes d'octubre. La durada estimada de les mateixes és de 12 mesos.