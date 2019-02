Serveis Socials i Cort expressen el seu "compromís" amb el rescat de persones refugiades a la seva visita a l'ONG SeaEye

Publicado 1/2/2019 17:58:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Serveis Socials, Fina Santiago, i l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, han expressat aquest divendres el seu "compromís" en relació al rescat, acolliment i integració de persones refugiades durant la visita del vaixell que l'Organització no Governamental (ONG) Sea-Eye té amarrat en el port de Palma.

En un comunicat emès per aquesta Conselleria, s'ha informat que ambdues administracions s'han ofert a col·laborar amb l'entitat i amb el seu vaixell de vigilància 'Professor Albrecht Penck', que es va dirigir cap a Mallorca després d'estar dues setmanes navegant sense obtenir autorització d'amarrament.

A la trobada, tant els responsables de l'ONG com el capità i tripulació voluntària del vaixell, han mostrat les dificultats que es troben en les seves missions de vigilància.

En aquest sentit, el vaixell, amb bandera alemanya, es veu obligat a rescatar persones refugiades en el mar, ja que els fuselatges als quals dóna els avisos no responen la crida de salvament.

Santiago ha mostrat el seu suport i ha recordat que des de la Conselleria "sempre s'ha exigit al govern central una actitud més activa respecte de les decisions d'Europa" que, al seu parer, "no ha fet una política d'integració i ha preferit crear camps de refugiats fora dels seus territoris".

Noguera, per la seva banda, ha expressat que "l'ajuntament de Palma ha liderat diverses iniciatives per convertir-se en una ciutat d'acollida de persones refugiades", com han estat, per exemple, els contactes amb plataformes d'acollida de refugiats així com accions de sensibilització.

A part de Santiago i Noguera també han assistit el regidor d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics, Aligi Molina i el director general de Cooperació, Antoni Servera.