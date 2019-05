Serveis Socials dóna 50.000 euros a un projecte de formació per als drets humans en països americans

Publicado 17/5/2019 16:25:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a destinar una subvenció de 50.000 euros a favor de la Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH) de l'Organització dels Estats Americans (OEA) per dur a terme el projecte 'Promoció i capacitació a defensores de drets humans en les Amèriques. Curs edició II'.

Segons ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, es tracta de la segona edició del programa de formació i protecció dels defensors els drets humans en països americans de l'organització internacional, dependent de l'OEA.

Els diners aniran destinats, com en la primera edició, al procés formatiu de capacitació a un mínim de 30 defensors dels drets humans dels països del continent americà, "especialment on es registren més amenaces, fustigacions, atacs i intents d'assassinats, així com l'ús excessiu de la força".

SUBVENCIÓ A la COORDINADORA D'ONGs

D'altra banda, també a petició de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, el Consell ha autoritzat concedir una subvenció a la Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament de les Illes per un import de 50.000 euros.

Es tracta d'una aportació que servirà per finançar el projecte 'Reafirmar el paper de la cooperació al desenvolupament com a eina de lluita contra la pobresa i la injustícia social' per als anys 2019 i 2020.

En termes més concrets, el projecte, que té una durada de dos anys, pretén potenciar la cooperació per al desenvolupament com a eina de lluita contra la pobresa i la injustícia social a través de la incidència política, el consens amb les entitats sòcies i la participació en xarxes estatals, autonòmiques i locals, així com donar visibilitat a aquesta matèria.