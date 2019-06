Set detinguts per estafes a hotels de Balears que pagaven amb targetes obtingudes a la 'deep web'

Publicado 26/6/2019 12:12:14 CET

S'estima que la quantitat defraudada ascendeix a 70.000 euros

PALMA DE MALLORCA, 26 Juny (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a set persones acusades d'estafar a hotels de luxe de Balears carregant el pagament de serveis VIP a nombres de targetes de crèdit que havien obtingut a través de la 'deep web'.

Segons ha informat la Prefectura Superior de la Policia Nacional de Balears en una nota de premsa, l'operació s'ha dut a terme per agents d'Eivissa en col·laboració amb efectius de la Policia a València.

La Policia sospita que hi ha 15 persones implicades, tant homes com dones. El grup estava assentat a la Comunitat Valenciana, si bé es movia de forma itinerant entre Mallorca, Eivissa i la Península.

A més dels set detinguts, altres sis persones estan sent investigades i s'han emès dues ordres de cerca i captura per altres dos integrants del grup que no han estat localitzats.

Segons la Policia, al comandament d'aquest grup es trobava un individu de nacionalitat ucraïnesa, en situació d'asil polític. Quan van començar les estafes, era menor d'edat. Aquesta persona era l'encarregada d'interactuar amb les persones a estafar.

La investigació es va iniciar l'agost de 2018 per part de la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV), que va detectar un grup d'individus joves de diverses nacionalitats -ucraïnesa, espanyola i keniata, entre d'altres- que s'allotjaven a hotels i sol·licitaven tot tipus de serveis VIP. Carregaven el pagament a titulars de targetes bancàries que es trobaven a països com el Canadà, Rússia o Noruega.

Segons la Policia, el grup aconseguia numeracions de targetes de crèdit a través de la 'deep web' és a dir, una part d'Internet no indexada pels principals motors de cerca de la xarxa i que és utilitzada per molts ciberdelinqüents per no ser detectats.

Una vegada als hotels, els detinguts es feien passar per persones amb alt poder adquisitiu i realitzaven els pagaments mitjançant autoritzacions que s'enviaven a l'establiment mitjançant un correu electrònic. Ho acompanyaven de fotografies de documentació falsa i de targetes de crèdit i dèbit en les quals col·locaven la numeració, amb el que aconseguien que el personal de l'hotel cregués que es tractava d'autoritzacions de pagament reals.

No obstant això, transcorregut un temps els veritables titulars de les targetes detectaven els cobraments, així com els serveis antifrau dels bancs. Para quan la reclamació arribava a l'hotel, els delinqüents ja s'havien allotjat en un altre i repetien el cicle amb nous noms.

70.000 EUROS DEFRAUDATS

Segons la Policia, el grup exhibia la seva manera de vida a xarxes socials, on penjaven fotos a les discoteques i hotels en els quals estafaven, així com multitud de vídeos en els quals se'ls veia amb ampolles de xampany i altres begudes. S'estima que la quantitat defraudada superaria els 70.000 euros.

Concretament, a Eivissa es van allotjar en un hotel de luxe on van deixar una factura per import de 20.000 euros, van llogar vehicles a 90 euros l'hora per import de 5.500 euros o van passar la nit en una discoteca de l'illa on van prendre consumicions per import de 12.500 euros.

Per desplaçar-se entre els distingits llocs i illes, utilitzaven els ferris comuns, on presumptament han estafat la quantitat de gairebé 7.000 euros.