S'incendia una ambulància de reserva en el pàrquing de l'Hospital d'Eivissa

Publicado 16/8/2019 18:11:11 CET

Area d'urgències de l'Hospital Can Misses d'Eivissa.

Area d'urgències de l'Hospital Can Misses d'Eivissa. ÁREA DE SALUD DE IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

EIVISSA, 16 Ag. (EUROPA PRESS) -

Una ambulància de l'Hospital Can Misses d'Eivissa s'ha incendiat aquest divendres en el pàrquing número 4 del complex hospitalari, segons ha informat l'Àrea de Salut de les Pitiüses.

L'avís del succés s'ha produït sobre les 14.15 hores i fins al lloc han acudit agents de Policia Local i Bombers, que han extingit el foc sobre les 14.50 hores.

En l'incendi només s'ha produït fum i no hi ha hagut flames a l'exterior, encara que s'han retirat vehicles propers per garantir la seguretat.

Segons l'Àrea de Salut, el vehicle afectat és una ambulància de reserva. En total, hi ha tres ambulàncies operatives de suport vital avançat, a més de cinc de suport vital bàsic i dos de reserva. Així, el succés no afectarà a l'operativitat del SAMU 061.

El foc s'ha originat a l'interior de l'ambulància, en el sistema de refrigeració dels armaris que contenen la medicació i que compten amb un sistema de climatització per garantir la temperatura idònia dels medicaments.