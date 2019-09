Sindicat d'Inquilines creu que el Govern "es converteix en còmplice dels especuladors" amb les ajudes al lloguer

Publicado 4/9/2019 10:47:38 CET

El Sindicat d'Inquilines d'Eivissa i Formentera ha considerat aquest dimecres que el Govern, en atorgar ajudes al lloguer, "es converteix en còmplice dels especuladors".

"El Govern s'està convertint en còmplice de persones sense ànima a les quals els és igual destruir el futur d'una família com d'esprémer-los fins a l'últim cèntim", han asseverat en un comunicat.

En aquest, però, han assegurat, acollir amb cert optimisme les noves bases de les ajudes al lloguer de 2019, ja que en elles "s'elimina un punt molt lamentable", que és el de la renda mínima, han expressat en relació a les noves convocatòries d'ajudes al lloguer que van ser presentades aquest dilluns pel Govern.

Segons han recordat, el seu col·lectiu està format per treballadors de l'Illa, per la qual cosa "en un mercat just", no haurien de necessitar cap tipus d'ajuda.

Segons la seva opinió, el Govern té el "deure" de legislar "per acabar amb les injustícies d'aquesta bogeria de mercat sense llei" i és "urgent declarar l'estat d'emergència habitacional, aplicar la llei d'habitatge de Balears i regular els preus del lloguer".

Des del col·lectiu han exigit tenir dret a una vida "digna", encara que han assegurat que això "para molts és una utopia", doncs tot l'esforç del treball s'ho queda un especulador".

Segons el sindicat, amb els canvis introduïts, s'ajudarà a centenars de persones, la majoria dones amb càrregues familiars o discapacitats, que es van quedar fora "injustament" al principi.

Finalment, han lamentat que el Govern mantingui el sostre màxim de 900 euros, quan a Eivissa i Formentera els nous lloguers tendeixen a superar els 1.100 euros.