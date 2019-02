Son Gotleu, una de les zones amb més increment en el preu de l'habitatge, segons l'empresa TecniTasa

Publicado 5/2/2019 12:52:43 CET

L'empresa de taxació anuncia que la zona ha pujat un 11,7 per cent, dels 940 als 1.050 euros per metre quadrat en un any

PALMA DE MALLORCA, 5 Febr. (EUROPA PRESS) -

Son Gotleu és un dels barris en què més s'ha incrementat el preu de l'habitatge al gener de 2019, segons l'informe anual de preus màxims i mínims de la societat de taxació independent de bancs i entitats financeres, TecniTasa, amb un augment de 940 euros a 1.050 euros per metre quadrat, la qual cosa representa una pujada d'un 11,7 per cent respecte a l'any anterior.

D'altra banda, al Passeig Marítim de Palma, el preu de l'habitatge ha passat dels 3.640 euros a 3.900 euros per metre quadrat, la qual cosa significa un augment del 7,1 per cent i se situa com la zona amb preus més cars de la comunitat.

L'informe anual de l'entitat revela que altres zones espanyoles amb un augment significatiu en el preu de l'habitatge han estat Pamplona, Zaragoza o Móstoles, a Madrid.

En concret, el preu ha pujat de 940 a 1.052 euros a Pamplona, dels 500 als 600 a Saragossa i supera els 1.000 euros a Móstoles, sofrint un pujada del 15 per cent.

LES CIUTATS MÉS CARES

De l'informe es desprèn que Madrid i Barcelona segueixen sent les ciutats més cares en les quals viure, almenys a les seves zones més exclusives --el carrer Serrano i el Passeig de Gràcia respectivament--, ja que superen en tots dos casos els 9.500 euros per metre quadrat.

La següent ciutat de la llista és Sant Sebastià, on els preus ronden els 7.700 euros per metre quadrat i li segueix Marbella i la seva zona de Port Banús, en la qual el metre quadrat aconsegueix un valor de 5.700 euros.

A Bilbao, en els habitatges localitzats en Abandoibarra i Plaça d'Euskadi el metre quadrat té un preu de 5.500 euros i a la zona del Sardinero, a Santander, el preu del metre quadrat de sòl té un valor que supera els 5.400 euros.

LES CIUTATS MÉS BARATES

A Talavera de la Reina, Toledo, és on es troben els preus mínims més baixos de l'habitatge. Concretament al barri del Pilar, un pis de 100 metres quadrats aconseguiria un valor de 34.000 euros.

TecniTasa anuncia que a la Comunitat Valenciana hi ha tres ciutats on el metre quadrat té un valor de 410 euros. Li segueix molt d'a prop Castelló on el valor d'un habitatge de 70 metres quadrats és de 29.400 euros, el mateix preu que el Barri Juan XXIII d'Alacant.

Finalment, a la zona Perpetu Socors, de la ciutat aragonesa d'Osca, el metre quadrat té un valor de 420 euros.