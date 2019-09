Son Llàtzer ha realitzat 1.500 cirurgies per laparoscòpia des de l'obertura del servei en 2002

Publicado 23/9/2019 16:25:43 CET

Dels 1.500 pacients que s'han intervingut, el 80% són casos de càncers urològics

El Servei d'Urologia de l'Hospital Universitari Són Llàtzer ha realitzat més de 1.500 cirurgies per laparoscòpia des de la seva obertura el juny de 2002 quan, per primera vegada, es va començar un projecte d'incorporació de laparoscòpia avançada en un servei d'Urologia.

Des de la Conselleria de Salut i Consum, han explicat que dels 1.500 pacients que s'han intervingut, el 80% són casos de càncers urológicos. El 20% restants pertanyen a altres causes, com litiasis, quists, plàsties del ronyó o prolapse del sòl pèlvic.

La totalitat dels procediments de prostatectomies radicals per càncer de pròstata s'han realitzat amb aquesta tècnica (més de 750 pacients), i el 90% dels casos d'extirpació renal -nefrectomia- total o parcial per tumors, que s'ha realitzat a més de 450 pacients.

Actualment el 100% de les cirurgies de prolapse genital en la dona, les cirurgies plàstiques de la via urinària renal, els tumors suprarenals, les cistectomies per càncer de bufeta, entre altres, es realitzen per laparoscòpia. S'opera anualment a més de 120 pacients per aquesta tècnica al Servei d'Urologia.

MÍNIMA INVASIÓ QUIRÚRGICA

La laparoscòpia és una tècnica de cirurgia que suposa una mínima invasió quirúrgica, la qual cosa redueix les infeccions quirúrgiques, el dolor postoperatori, el sagnat, i afavoreix una millor recuperació i una menor ferida abdominal, de vegades mínima. Millora també l'estètica del pacient perquè evita les grans cicatrius.

Des de 2016 Son Llàtzer aplica la cirurgia laparoscòpica tridimensional. Es tracta de la incorporació en les cirurgies urològiques laparoscòpiques d'un sistema d'imatge tridimensional que ofereix una major nitidesa en la visualització de l'anatomia del pacient, la qual cosa atorga major precisió al cirurgià i augmenta la seguretat per al pacient durant el procediment.