Sonia Vivas considera que Vox és un partit que "decideix donar-li l'esquena a la convivència i posar-se cara al sol"

Publicado 26/9/2019 16:26:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, Sonia Vivas, ha considerat aquest dijous que Vox és un partit que "ha decidit donar-li l'esquena a l'esquena a la convivència i posar-se cara al sol", després que el diputat d'aquest partit Sergio Rodríguez recités versos de Valtonyc contraposant-los amb l'himne franquista.

En declaracions als mitjans i preguntada per la dimissió que li han demanat des de Vox, Vivas ha respost que "no és gens nou", ja que "porten des de l'inici de la legislatura demanant un canvi de nom de la regidoria i que desaparegui".

"Ara el que volen és que desaparegui jo i, en canvi, l'actuació vergonyosa de Rodríguez sí que mereix la dimissió", ha criticat la regidora, afegint que Vox "ha declarat la guerra a la vida, a les dones i li dóna l'esquena a tots i a la Constitució".

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

D'altra banda, la regidora ha lamentat que no s'hagi pogut aprovar la declaració institucional contra la violència de gènere, ja que Vox no s'ha volgut adherir. "És una pena enorme i una cosa històric", ha postil·lat.

Així mateix, Vivas ha retret que hi ha hagut un "esforç polític" per les altres forces polítiques i per la seva banda per poder arribar a un acord amb aquesta declaració, si bé no ha pogut ser possible perquè Vox "s'ha negat a reunir-se i a poder arribar a un document entre tots".

"La resposta que van donar va en forma de roda de premsa, això és falta d'altura política i d'enteniment del que és això, asseure's a escoltar i arribar a acords", ha criticat la regidora.