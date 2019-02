Stop Desnonaments no tolerarà "que acabi la legislatura amb compromisos per a la següent" en habitatge i exigeix "fets"

Publicado 5/2/2019 12:44:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Stop Desnonaments Mallorca ha avisat aquest dimarts que no pensa "tolerar" que "acabi la legislatura amb compromisos per a la següent" en matèria d'habitatge, per la qual cosa ha exigit "fets".

"El problema el tenim ara", ha advertit un portaveu de l'entitat, Juan Segura, en declaracions als mitjans des del Parlament, convidat per la diputada del Grup Mixt Montserrat Seijas. A més, una portaveu de Lloguer Digne Mallorca ha avisat que l'habitatge a les Illes "s'ha tornat inaccessible" i ha reclamat una reducció de preus.