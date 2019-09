Successos.- Un conductor embriac i drogat provoca un accident en Platja d'en Bossa i tracta de fugir

Publicado 18/9/2019 9:41:19 CET

Els ocupants de l'altre vehicle van sofrir policontusions

EIVISSA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un home ha estat denunciat per un presumpte delicte de conducció sota la influència de l'alcohol i drogues, així com per intentar donar-se a la fugida després d'ocasionar un accident de trànsit a la zona de Platja d'en Bossa. A més de la responsabilitat penal, haurà d'assumir les despeses dels danys ocasionats als dos vehicles implicats en el succés.

Segons ha informat la Policia Local de Sant Josep (Eivissa), aquest dimarts en Platja d'en Bossa a les 19.45 hores es va registrar l'accident de trànsit. El conductor d'un dels turismes implicats va llançar en les proves una taxa d'alcohol de 0,86 mg/l i va donar positiu en cocaïna. Els ocupants de l'altre vehicle van sofrir policontusions.

El responsable de l'accident va tractar de donar-se a la fugida, però la ràpida intervenció d'un agent i la col·laboració d'un taxista va permetre la seva detenció.