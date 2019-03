Publicado 2/3/2019 18:02:17 CET

EIVISSA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Sant Antoni ha denunciat per un delicte de falsedat documental als propietaris de dos vehicles que utilitzaven targetes duplicades d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

Segons ha informat l'Ajuntament, els turismes havien estat estacionats al carrer Santa Rosalia i en les targetes es mostrava el mateix nombre d'identificació.

Tots dos vehicles estaven aparcats en places contigües reservades a persones amb dificultats de mobilitat.

Després d'advertir que les targetes expedides per l'Ajuntament presentaven el mateix nombre d'identificació, els agents van comprovar la titularitat dels propietaris dels vehicles i van constatar que tots dos presentaven el mateix domicili.

Després de localitzar els conductors, els policies van comprovar que una targeta era còpia de l'altra.

Tots dos ciutadans van reconèixer haver-la falsificat, ser conscients del seu mal ús i portar temps utilitzant-la per aconseguir estacionar més fàcilment, per la qual cosa van ser denunciats per falsedat documental.