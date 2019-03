Successos.- Desarticulen una banda criminal dedicada a robatoris a cases de luxe de Mallorca

Publicado 14/3/2019 16:54:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha desarticulat una banda criminal dedicada a robatoris amb força en cases d'alt poder adquisitiu de Mallorca, considerat el grup més especialitzat i actiu dels últims anys a Palma.

Segons ha informat la Prefectura Superior de la Policia a Balears en una nota de premsa, l'operació, batejada com 'Mohicano', s'ha desenvolupat durant tres mesos.

Han estat detingudes quatre persones, tres homes i una dona, amb edats compreses entre els 24 i els 32 anys, i d'origen colombià i romanès.

Les característiques de robatoris de diferents denúncies van fer sospitar als investigadors que es tractava dels mateixos autors. Presumptament, es desplaçaven des d'altres localitats de Mallorca fins a zones residencials de Palma, on assaltaven sempre plantes baixes d'alt poder adquisitiu, i ho feien provocant grans destrosses. Es portaven joies i objectes d'alta gamma.

El grup se centrava als barris de Sant Agustí, Son Xigala, Es Secar de la Real, Son Moix i Sa Teulera.

BANDA "ALTAMENT ESPECIALITZADA"

La Policia ha apuntat que els quatre individus formaven una banda "altament especialitzada". Tres accedien a l'interior dels domicilis mentre el quart vigilava a l'exterior i facilitava la fugida.

El grup utilitzava multitud de mesures de seguretat per evitar ser detectats: per exemple, empraven a terceres persones per desfer-se dels efectes sostrets, els donaven sortida en diferents punts de l'illa, mai no utilitzaven vehicles propis, i empraven documentacions falses. Aquestes mesures de seguretat van dificultar les detencions.

El febrer passat, tres dels membres de la banda van ser detinguts i es van practicar registres en domicilis situats en la localitat de Manacor, on es van intervenir nombroses joies i efectes procedents dels robatoris.

Més endavant, el passat 5 de març i després de nombroses perquisicions es va dur a terme la detenció de l'últim integrant del grup, considerat el capitost, a Manacor. L'home va aconseguir eludir la detenció fins a aquest dia, ocultant-se en diferents punts de l'illa en domicilis de tercers.

Amb aquestes detencions els investigadors consideren desarticulat el grup organitzat més especialitzat i actiu en els últims anys a Mallorca, si bé no es descarta la detenció d'altres persones que la banda utilitzava per donar sortida a les joies, col·laborar en alguns dels robatoris o altres tasques.

Fins al moment s'han aconseguit esclarir 29 robatoris amb força perpetrats a Palma, i s'han recuperat un gran nombre de joies i efectes que han estat lliurats als seus propietaris. No obstant la Policia sospita que el nombre de robatoris podria ser molt major, si bé s'haurien comès a la Part Forana.