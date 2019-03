Successos.- Detenen al autor de fins a vuit robatoris a trasters

Publicado 13/3/2019 17:40:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional van detenir aquest dilluns a l'autor de fins a vuit robatoris a trasters en menys d'una setmana, així com 13 robatoris a l'interior de domicilis, un robatori en un establiment i un furt, a més d'un furt en un domicili.

Segons ha informat el cos en un comunicat, la Policia Nacional va començar les investigacions el passat mes de gener en tenir coneixement de múltiples robatoris a domicilis, fins als 13, ocorreguts en carrers com Manacor, Aragó, Marquès de Fontsanta o Bisbe Cabanilles.

A més dels robatoris en domicilis, entre els dies 5 i 10 de març al carrer Eusebi Estada de Palma, el detingut va realitzar fins a vuit robatoris a trasters.

El primer fet es va produir la nit del 5 de març i va consistir en el robatori d'una sèrie d'eines d'una empresa que estava reformant un portal d'un immoble al citat carrer.

Dues nits després, va tornar al lloc però va ser descobert per un veí i va fugir, intentant fer el mateix a un altre portal, encara que no va aconseguir accedir als trasters, forçant portes de la sala de comptadors, presumiblement per error.

A continuació, es va dirigir a un altre immoble del mateix carrer la mateixa nit del dia 7, on aquesta vegada sí que va aconseguir entrar als trasters forçant la porta del garatge, sostraient diverses eines. L'endemà, just quan acabaven d'arreglar la porta del garatge els veïns, va tornar al lloc i va forçar la porta, però no va aconseguir sostreure res.

No obstant això, aquesta nit del dia 8, i la del 9 al 10 de març, va continuar amb la seva activitat aconseguint sostreure més efectes d'altres dos trasters del mateix carrer.

En total se li han imputat quatre fets en grau de temptativa i altres quatre fets realitzats en cinc dies al mateix carrer. El detingut ha passat a disposició judicial aquest dimecres.