Successos.-Detenen un home i investiguen 30 persones per distribuir i vendre medicaments prohibits a Mallorca

Publicado 5/2/2019 16:59:55 CET

La Guàrdia Civil ha intervingut 2.500 dosis de medicaments i inspeccionat 50 establiments de Mallorca

PALMA DE MALLORCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut un home i investigat 30 persones per un delicte contra la salut pública per distribuir i vendre medicaments prohibits per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) després d'inspeccionar 50 bars i establiments de Mallorca.

En un comunicat difós aquest dimarts, l'Institut Armat ha detallat que en els dos últims mesos s'han inspeccionat 50 bars i establiments de Calvià, Palma, Manacor, Alcudia i Inca en què s'han intervingut 2.500 dosis de medicaments prohibits i 6.000 euros en metàl·lic fruit de la seva venda.

La investigació es va iniciar després que la Guàrdia Civil de Calvià tingués coneixement que en el municipi es distribuïen medicaments per a l'augment de la potència sexual a través de màquines dispensadoras col·locades en els banys de bars i establiments.

Després de diverses inspeccions, l'Institut Armat va intervenir 1.000 dosis del medicament prohibit així com 1.000 euros en metàl·lic. Així mateix, es va identificar a l'encarregat d'instal·lar les màquines amb els medicaments i es va procedir a la detenció d'un britànic resident a Palmanova.

Amb la corresponent autorització judicial, la Guàrdia Civil va registrar el domicili del detingut i va intervenir 15 màquines expenedores, 1.500 dosis de medicaments prohibits i 2000 euros en metàl·lic, a més de nombrosa documentació on constaven més establiments involucrats a altres municipis de Mallorca.

La Guàrdia Civil ha explicat que el medicament en qüestió és un substitutiu natural de la 'VIAGRA' denominat "BONER GOLD" i "MAXX BLAVA" que contenen un principi actiu denominat 'SILDENAFILO', fet que li confereix la condició de medicament i motiu pel qual hauria estat retirat de la venda per l'Aemps.

La investigació contínua oberta i no es descarta la investigació de més persones o confiscació de més material.